İstanbul ve Antalya'da büyük sahte alkol operasyonu

Yeni yıl yaklaşırken gıda sahtekarları da vurgun peşinde.

Her yılbaşı olduğu gibi insan hayatını hiçe sayan alkol sahtecileri piyasaya sürmek üzere tonlarca sahte içki üretti.

Polis ekipleri bu vurgunlara müsaade etmemek için denetim ve operasyonlarını artırdı.

Bu kapsamda İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece ve Silivri Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, sahte alkol üretiminin engellenmesi, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

İSTANBUL VE ANTALYA'DA OPERASYON

Çalışmalar kapsamında, teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, sahte alkol üretimi ve satışı yapıldığını belirlediği İstanbul ve Antalya'daki adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 5 şüpheliyi yakaladı.

17,5 TON SAHTE ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerdeki aramalarda ise 16 ton sahte alkol, filtreleme cihazları ve damıtma sistemi, dolum makinesi, çok sayıda bidon ile etiket ele geçirildi.

Ekipler, yaptıkları farklı çalışmada ise "dezenfektan" ve "yüzey temizleyicisi" adıyla, alkollü içki üretmek isteyenlere etil alkol satışı yapıldığını belirledi.

Polis 8 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda 16 şüpheliyi gözaltına aldı. Aramalarda 1,5 ton sahte alkol ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.