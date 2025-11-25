İstanbul'a kar ne zaman geliyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul'un beklediği kar haberi geldi...

Yurdun birçok bölgesinde sıcak havalar etkisini gösteriyor ancak İstanbullu kara kavuşacak.

İLK KAR 14-19 OCAK ARALIĞINDA

AKOM ve meteoroloji uzmanlarının değerlendirmelerine göre İstanbul’da karla karışık yağmur geçişlerinin 14-19 Ocak tarihleri arasında görülme olasılığı yüksek.

ÖNCE SULU KAR YAĞACAK

Özellikle kıyı bölgelerde sulu kar ihtimali de öne çıkıyor.

ASIL KAR YÜZÜNÜ ŞUBAT AYINDA GÖSTERECEK

Şehir merkezine etkili bir kar yağışının ise 5-6 Şubat tarihlerinde beklendiği aktarıldı.

Uzmanlara göre merkez ilçelerde 1-5 cm, yüksek kesimler ve batı ilçelerde 10-20 cm civarında kar örtüsü oluşabilir.

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Meteoroloji’nin son verilerine göre, bu hafta boyunca hava sıcaklıkları hissedilir derecede düşecek.

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre bu hafta, yurdun büyük bölümünde bulutlu ve parçalı bulutlu hava hakim olacak.

YURDUN BÜYÜK BİR KESİMİNDE YAĞIŞ VA

Hafta sonu ise yurdun büyük kesiminde yağış görülecek. Doğu ve İç Anadolu'nun yüksek bölgelerinde ise yağmur karla gelecek