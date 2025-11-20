İstanbul'da 1 kişinin zehirlenerek hayatını kaybettiği tanker gemisi görüntülendi

- İstanbul açıklarında Panama bayraklı Swanlake isimli gemide zehirlenme olayı yaşandı.
- Olayda 1 kişi hayatını kaybederken 2 mürettebat hastaneye kaldırıldı.
- Tanker, güvenlik amacıyla Kartal açıklarına çekilip demirledi.
Demokrasi ve Özgürlükler Adası açıklarında bulunan Panama bayraklı Swanlake isimli tanker gemisinde, dün akşam saatlerinde zehirlenme olayı meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, gemideki 3 mürettebat, bilinmeyen bir nedenle zehirlendi.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Durumun bildirilmesi üzerine gemiye sağlık ve ilgili ekipler sevk edildi.
Olayda 1 kişi hayatını kaybederken zehirlenen 2 mürettebat, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
GEMİ GÜNÜN İLK IŞIKLARIYLA GÖRÜNTÜLENDİ
Yaşanan olayın ardından tanker, güvenlik amacıyla Kartal açıklarına çekilerek burada demirledi.
Zehirlenmenin yaşandığı gemi, günün ilk ışıklarıyla birlikte görüntülendi.