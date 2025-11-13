İstanbul'da 10 Kasım'da halay çeken işçiler gözaltına alındı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Hüzün ve anma haftası...

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 87'nci ölüm yıl dönümü geride kaldı.

9'U 5 GEÇE HAYAT DURDU

10 Kasım'da Türkiye genelinde anma programları yapıldı.

Atatürk'ün ölüm saati olan 09.05'te tüm ülkede sirenler çaldı, saygı duruşları yapıldı.

GÜNDEM OLAN GÖRÜNTÜ

O anlarda kameraya yansıyan bir görüntü ise sosyal medyada gündem oldu.

Görüntüler İstanbul'da kayıtlara geçti.

HALAY ÇEKTİLER

Maltepe’de bir inşaatta çalışan iki işçi, 10 Kasım’da saat 09.05’te sirenler çaldığı sırada halay çekti.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Görüntülerin sosyal medyada tepki çekmesinin ardından savcılığın talimatıyla polis ekipleri harekete geçti.

GÖZALTINA ALINDILAR

Kimlik tespitinin ardından yapılan operasyonla 10 Kasım'da halay çeken iki işçi gözaltına alındı.

İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Emniyette ifadeleri alınan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü ifade edildi.