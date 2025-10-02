İstanbul'da 5.0 büyüklüğündeki depreme canlı yayında yakalandılar

Türkiye sallanmaya devam ediyor...

Balıkesir'de sık sık yaşanan depremlerin ardından geçtiğimiz günlerde Kütahya'da da hissedilen bir sarsıntı kaydedilmişti.

İSTANBUL SALLANDI

İstanbul'da da saat 14.55'te, 5.0 büyüklüğünde ve 6.71 derinliğinde bir deprem meydana geldi.

Marmara Denizi'nde, Tekirdağ Marmaraereğlisi merkezli gerçekleşen deprem, İstanbul da dahil olmak üzere birçok çevre ilde hissedildi.

DEPREME CANLI YAYINDA YAKALANDILAR

5.0 büyüklüğündeki deprem İstanbul genelinde hissedilirken, sarsıntıya Star TV'deki 'Nur Viral ile Sen İstersen' adlı programda sunucu ve konuklar canlı yayında yakalandı.

O anlar deprem gerçeğini bir kez daha hatırlatırken, sunucu Nur Viral'in "Deprem mi oluyor?" sözleri canlı yayında dikkat çekti.

Program konuğunun "Sakin kalırsak güzel olur" sözleri, afet durumlarında soğukkanlı tavrın önemini vurguladı.

"ÇOK ŞİDDETLİ BİR ŞEKİLDE SARSTI"

Sunucu Viral de "Sakin olalım" sözleriyle stüdyoda panik yaşanmaması adına telkinde bulunurken, "Çok şiddetli bir şekilde sarstı, sakin olalım, Allah'ım korusun." diyerek depremi atlattı.

Canlı yayına yansıyan deprem anları, bu gerçeği bir kez daha hatırlattı.

SAHA TARAMALARINA BAŞLANDI

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada herhangi bir hasar alınmadığı belirtilirken, "Vatandaşlarımızdan, hasarlı olabileceği düşünülen yapılara yaklaşmamalarını ve yetkili kurumların açıklamalarını takip etmelerini rica ediyoruz." uyarısı yapıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da AFAD ve ilgili kurumların saha taramalarına başladığını aktardı.