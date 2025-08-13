İstanbul'da 6 ayrı iş yerine saldırıda bulunan 13 kişi yakalandı

Şehirlerin huzurunu bozan suçlulara yönelik düzenlenen operasyonlar kararlılıkla sürdürülüyor...
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu kapsamda gerçekleştirilen son operasyonlara ilişkin bilgi verdi.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, 6 ayrı iş yerine gerçekleştirilen kurşunlama olaylarına karıştığı tespit edilen 13 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
"13 ŞÜPHELİYİ YAKALADIK"
Yerlikaya, yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer verdi:
İstanbul'da 6 ayrı iş yerinin kurşunlanması olayına karışan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarımızda; 13 şüpheliyi yakaladık.
"İŞ YERLERİNE SİLAHLI SALDIRI GERÇEKLEŞTİREN ŞÜPHELİLERE YÖNELİK OPERASYON DÜZENLENDİ"
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; 18 Mayıs-8 Ağustos 2025 tarihleri arasında; İstanbul'un Beşiktaş, Bakırköy, Ataşehir ve Bahçelievler ilçelerinde faaliyet gösteren 6 ayrı iş yerine yönelik silahlı saldırı gerçekleştiren şüphelilere yönelik operasyonlar düzenlendi.
"ŞEHRİN HUZURUNU BOZAN EŞKIYALARI TEK TEK YAKALAYIP ADALETE TESLİM EDECEĞİZ"
İstanbul Valimizi, operasyonları koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, operasyonları gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürümüzü ve Polislerimizi tebrik ediyorum. Şehirlerimizin huzurunu bozan şehir eşkıyalarını tek tek yakalayıp adalete teslim edeceğiz.