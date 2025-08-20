İstanbul'da 60 mankenden Filistin'e destek

İstanbul Laleli'de bir festivalin açılışı yapıldı.

Açılışa özel tören düzenlenen festivalde 50 metreli podyumda, 60 manken yürüdü.

60 model, 11 markaya ait 110 kombinle boy gösterdi.

Defilede, Türkiye'nin tanınmış modellerinden Tülin Şahin ve Şevval Şahin de yer aldı.

FİLİSTİN MESAJI

60 modelin boy gösterdiği festivalin finalinde ise dikkat çeken bir hareket gerçekleştirildi.

Podyuma çıkan tüm modeller, festivalin kapanışında boyunlarına kefiye taktı ve İsrail zulmü altında olan Filistin'e destek gönderdi.

UZUN SÜRE ALKIŞLANDILAR

Podyuma çıkan Şevval Şahin, vatandaşlarının ilgisinin yoğun olduğunu söyledi.

Kefiye ile podyuma çıkan mankenleri görenler de uzun süre alkışladı.

KULİS FOTOĞAFLARI TEPKİ ÇEKTİ

Mankenlerin kuliste kefiye ile verdiği pozlar ise bazı kesimler tarafından tepki topladı.