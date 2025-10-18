İstanbul'da ambulansa yol vermeyen maganda yakalandı: Ceza yağdı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dakikaların hayat kurtardığı anlarda, ambulanslar zamanla yarışıyor.

Trafikte ise kimi zaman sürücülerin duyarlı davranışı bir canı hayata bağlayabiliyor.

Yol verilmeyen ambulanslar, yardım bekleyen vatandaşa zamanında ulaşamadığında, felaketle sonuçlanabiliyor.

AMBULANSA YOL VERMEDİ: YAKALANDI

Bunun en 'çirkin' örneklerinden biri geçtiğimiz günlerde İstanbul'da yaşandı.

Şişli'de ambulansa yol vermeyen sürücü, ekiplerce yakalanarak gerekli yaptırımlar uygulandı.

"GEREĞİ YAPILDI"

Yakalanan sürücüye idari yaptırımların uygulandığını sosyal medya platformu X hesabı üzerinden aktaran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, paylaşımında ayrıca şu sözlere yer verdi:

Gereği yapıldı, ambulansa yol vermeyen sürücü yakalandı. Yeni trafik kanunu teklifine göre bu sürücünün ehliyeti 30 gün geri alınacak, aracı 30 gün trafikten men edilecek.



Mevcut kanunda ambulansa yol vermemenin yaptırımı 993 TL. Sizce bu ceza caydırıcı olabilir mi?

"AMBULANSA YOL VERMEYEN SÜRÜCÜ YAKALANDI"

İstanbul'un Şişli ilçesinde ambulansa yol vermeyen sürücü E.A. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar sonucu yakalandı. Sürücüye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nca idari para cezası uygulandı.

"AYNI İHLALİ 2 KEZ YAPANLARIN EHLİYETLERİNİ İPTAL EDECEĞİZ"

Yeni trafik kanunu teklifine göre, geçiş üstünlüğü olan ambulans ve itfaiyeye yol vermeyenlerin; sürücü belgesini 30 gün süreyle geri alacağız ve araçlarını 30 gün süreyle trafikten men edeceğiz. Geriye doğru 5 yıl içinde aynı ihlali 2. kez işleyenlerin sürücü belgelerini iptal edeceğiz.

"AMBULANSLARIN CAN TAŞIDIĞINI UNUTMAMALIYIZ"