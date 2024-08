Haber Merkezi

Başıboş köpek sorunu çok can yaktı.

Çocukların sokaklarda rahatça oynamasına, yetişkinlerin ise huzurla işlerine gidemeyecek hale gelmesine neden olan bu sorun giderek büyüdü.

Öyle ki son olarak dün akşam İstanbul'un Fatih ilçesinde yaşanan olay, başıboş köpek sorununun nasıl bir boyuta ulaştığını gözler önüne serdi.

SOKAK KÖPEKLERİNİN SALDIRISINA UĞRADI

Korkunç olay, saat 04.40 sıralarında İstanbul’un Fatih ilçesi Sümbül Efendi Mahallesi’nde meydana geldi.

Ayhan Özçelik (40), boş arazide yürüdüğü sırada çok sayıda sokak köpeğinin saldırısına uğradı.

Özçelik’i gören belediye çalışanları, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Boyun ve vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralanan Özçelik, kaldırıldığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KORKUNÇ ŞEKİLDE CAN VERDİ

Özçelik’in cenazesi, hastanede yapılan işlemlerin ardından Bahçelievler’de bulunan Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Buradaki işlemlerinin ardından Özçelik’in cenazesi, ailesi tarafından teslim alındı.

Ayhan Özçelik’in ağabeyi Burhan Özçelik, polise verdiği ifadede kardeşinin zihinsel engelli olduğunu ve Silivrikapı Mahallesi'ndeki kız kardeşini ara ara ziyaret ettiğini, muhtemelen eve dönerken olayın yaşanmış olduğunu söyledi.

5-6 TANE KÖPEĞİN SALDIRISINA UĞRUYOR: BOĞAZI VE KAFASI PARÇALANIYOR

Adli Tıp Kurumu’ndan kardeşinin cenazesini teslim alan Özçelik, şunları söyledi:

"KÖPEKLERİN PATİLERİ KARDEŞİMİN ÜSTÜNDEYMİŞ, BAŞINDA BEKLİYORLARMIŞ"

SON GÖRÜNTÜSÜ GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybeden Ayhan Özçelik'in son görüntüleri, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Yaşanan facia sonrası bugün Esenler'de ikamet eden ve Silivrikapı Mahallesi'ndeki akrabalarını ziyaretten dönerken sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu vefat eden Özçelik'in cenazesi, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

TOPRAĞA VERİLDİ...

Özçelik için Sultangazi Yayla Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.

Törene Özçelik'in ailesi ve çok sayıda seveni katıldı. Özçelik'in cansız bedeni, yakınlarından helallik alınmasının ardından toprağa verildi.

Mezarlıkta taziyeleri kabul eden ağabey Burhan Özçelik, yaptığı açıklamada, iki anneden 14 kardeş olduklarını, anne ve babasının hayatta olmadığını, saldırıda hayatını kaybeden zihinsel engelli kardeşi Ayhan Özçelik'e kendilerinin baktığını söyledi.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ"

Ayhan Özçelik'in, olayın yaşandığı gün kız kardeşini ziyarete gittiğini anlatan Özçelik, "Gece 03.00-04.00 civarında oradan geçiyormuş. 5-6 köpeğin saldırısına uğramış. 05.30 civarında oradan bir motorlu geçerken görmüş. Köpekler buna saldırdığı için o da kaçmış. İleride çöp arabası varmış, çöpçüler gelince bakmışlar ki 5-6 köpek üstündeler. Köpekler çöpçülere de saldırıyor. Saldırınca bunlar da sopaları alıp üstlerine yürüyorlar. Çöpçüler geldiğinde köpeklerin patileri rahmetlinin üzerindeymiş. Çöpçüler o dakika oraya gelmese demek sabaha kadar bütün etini yiyeceklermiş." dedi.

"KARDEŞİMİ PARÇA PARÇA YAPMIŞ KÖPEKLER"

Köpeklerin daha önce de akrabalarına saldırdığını vurgulayan Özçelik, şöyle konuştu:

"Aynı köpekler aynı yerde saldırdı. Belediyeye ilettiler, 'tamam, halledeceğiz' dediler. Taziyemiz kalksın, bundan dolayı suç duyurusunda bulunacağız. Biz köpeklere, hayvanlara karşı değiliz ama illa insanların ölmesi mi lazım? Bugün benim kardeşim yarın başkasının çocuğu, başkasının kardeşi de ölebilir. Bazı insanlar sosyal medyada 'Bilerek yapıyorlar, abartıyorlar.' diyorlar. Gelselerdi görselerdi cenazeyi, insanları görselerdi. Bu kadar olur mu ya? Hayvanlara karşı değiliz ki alsın devlet hayvanları, götürsünler barınak yapsınlar, orada ömür boyu beslesinler. Yani yazık günah, şimdi çoluk çocuğumuzu bırakamıyoruz dışarıya. Her sokakta, her mahallede on tane köpek var. Bununla ilgili yasal süreç başlatacağız, ne gerekiyorsa yapacağız. Başka canlar yanmasın. Yazık günah, kardeşimi parça parça yapmış köpekler, ne hakları var?"