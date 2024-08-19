Fatih'te sokak köpeklerinin saldırdığı kişi öldü İstanbul Fatih'te boş arazide sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan bir kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

DHA

Başıboş köpek terörü, bir insanın daha hayatını kaybetmesine neden oldu.

Bu sabah saat 06.00 sıralarında İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Sümbül Efendi Mahallesi, Hisar Altı 1. Caddede bulunan boş arazide Ayhan Özçelik (40), boş arazide yürüdüğü sırada çok sayıda sokak köpeğinin saldırısına uğradı.

YARDIM ÇIĞLIKLARINA TEMİZLİK GÖREVLİLERİ YETİŞTİ

Vücudunun çeşitli yerlerinden ve boynundan yaralanan Ayhan Özçelik'in bağırması üzerine Fatih Belediyesi'ne bağlı temizlik işçileri yardımına koştu.

HASTANEDE KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Özçelik, ambulansla hastaneye götürüldü. Özçelik yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

"SOKAK HAYVANLARINI DESTEKLEYENLERİ ALKIŞLIYORUM"

Özçelik'in yakını Erhan Sürgit, yaşanan olaya tepki göstererek şunları söyledi:

Belediye çalışanları bizi aradı. Bir yakınınızı burada köpekler parçaladı dediler. Hastaneye kaldırmış sağlık görevlileri yakınımızı. 15 tane köpek paramparça etmiş çocuğu. Kendisi yoğun bakımdaydı ama vefat etti. Boynunu paramparça etmiş köpekler, sol tarafında yara vardı. Boğazını ısırıp kopartmış köpekler. Sokak hayvanlarını destekleyenleri ben buradan alkışlıyorum. 15 tane sokak köpeği iş arayan adamı parçaladılar. Biz bile işe giderken bize saldırıyor sokak köpekleri. Aynı yerde benim 8 yaşındaki kızıma da köpekler saldırmaya çalıştı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)