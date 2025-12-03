İstanbul'da bir otele el bombası atılmasına ilişkin 8 şüpheli gözaltına alındı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Esenyurt'ta bir otele pimi çekili halde el bombası atıldı...

Esenyurt ilçesi Doğan Araslı Bulvarı'nda bulunan bir otele atılan bomba patlamazken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

BOMBA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi alarak bombayı etkisiz hale getirdi.

Olayla ilgili kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışmalara başlandı.

8 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Öte yandan bugün yapılan açıklamada olaya ilişkin 8 şüphelinin gözaltına alındığı duyuruldu.