ensonhaber.com
İstanbul'da Atatürk Havalimanı (M1) metrosunda kaydedilen görüntüler sosyal medyada infial uyandırdı.
Metroda seyahat eden şalvarlı ve takkeli bir gence, bir şahıs tarafından sözlü saldırı yapıldı.
"Defol git, Türkiye'den git"
Görüntülerden sarhoş olduğu düşünülen şahıs, hızını alamayarak dış görünüşüne tepki gösterdiği gence, "Gözümün içine bak. S. git, defol git, Türkiye'den git" dedi.
O anlar kamerada
Bu sözlerin ardından yumruklarıyla gence saldırmaya çalışan şahsın, genç tarafından alaşağı edildiği anlar amatör kameraya yansıdı.