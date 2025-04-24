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İHA

İstanbul Küçükçekmece’de bulunan bir site, dün gerçekleşen 6.2’lik deprem sonrası korku dolu anlar yaşadı.

Yıllardır çatlak kolonlarla yaşam mücadelesi veren site sakinleri, kentsel dönüşüm için çaba gösterilmesine rağmen bazı maliklerin imza vermemesi nedeniyle sürecin çıkmaza girmesiyle büyük bir travma yaşadı.

KENTSEL DÖNÜŞÜM İÇİN ÇABALANIYOR

Site Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Tağ, site sakinlerinin yıllardır kentsel dönüşüm için büyük çaba sarf ettiklerini fakat 162 malikin bir araya getirilmesinin oldukça zor olduğunu dile getirdi.

Tağ, “Üç yıldır yoğun çaba harcadık ama bu kadar insanı bir araya getirip ikna etmek çok zor oldu. Ancak binalarımızın üçünün karotları alındı, diğer binalarda ise tahliyeler gecikti.” dedi.

DEPREM SONRASI ENDİŞELER ARTTI

Zeki Tağ, yaşanan depremin ardından sakinlerin daha da endişelendiğini belirtti.

Korku ve endişelerin arttığını belirten Tağ, “Depremin ardından kimse binaların altına giremedi. Çoğunluğu sağladık ve tahliye işlemleri hızlanacak, ancak korku nedeniyle sakinler hala temkinli davranıyor.” dedi.

AMAÇ KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ HIZLANDIRMAK

Zeki Tağ, son olarak kentsel dönüşüm sürecinde önemli bir ilerleme kaydettiklerini ve belediyeden tahliye için hızla destek alacaklarını söyledi.

Kentsel dönüşümü hızlandırmak için "Yaklaşık 100 kişi imza atarak çoğunluğu sağladık ve artık hızla süreci tamamlamak istiyoruz.” dedi.