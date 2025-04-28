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İHA

İstanbul, 23 Nisan'da 6.2 şiddetinde bir depremle sallandı...

Depremin ardından Ataköy ve Şirinevler'in bambaşka şehirleşme manzaraları yeniden gündem oldu.

Uydu fotoğraflarıyla gündeme gelen bölge, havadan görüntülendi.

İKİ FARKLI ŞEHİRLEŞME DİKKAT ÇEKİYOR

Bahçelievler ilçesine bağlı Şirinevler ve Bakırköy'e bağlı Ataköy'ün havadan çekilen görüntülerinde, iki farklı şehirleşme manzarası dikkat çekiyor.

BİR TARAF DAHA DÜZENLİ

Havadan çekilen görüntülerde, E-5 karayolu ile birbirinden ayrılan komşu bölgelerden Ataköy'ün daha düzenli, Şirinevler'in ise daha yoğun bir yapılaşmaya sahip olduğu görülüyor.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Özellikle 23 Nisan'da İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından, bu iki bölgenin uydu fotoğrafları üzerinden yapılan karşılaştırmalar sosyal medyada gündem oldu.