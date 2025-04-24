İstanbul'da depreme dayanıklı ilçeler

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İstanbul, dün öğle saatlerinde asırlardır sınandığı deprem felaketiyle bir kez daha yüzleşti....

Marmara Denizi’nde, Silivri açıklarında saat 12:49’da 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin yerin 6.92 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini ve 13 saniye sürdüğünü bildirdi.

İstanbul’un yanı sıra Tekirdağ, Yalova, Bursa ve Balıkesir’de de yoğun şekilde hissedilen sarsıntı, kentte paniğe yol açtı.

DEPREME DAYANIKLI İLÇELER

Depremin ardından gelen artçı sarsıntılar ve bazı binalarda oluşan hasarlar, İstanbulluları tedirgin etti.

Milyonlarca insan, sığınmak için depremden en az etkilenen bölgeleri aramaya başladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) gibi resmi kurumların verilerine göre, İstanbul’da depreme karşı daha güvenli ilçeler, sağlam zemin yapıları ve modern yapılaşmalarıyla öne çıkıyor.

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AVRUPA YAKASI

Avrupa ve Anadolu yakalarında deprem riski açısından daha az tehdit altında olan bölgeler şöyle sıralanıyor:

Sarıyer: Haliç’in kuzeyinde, sağlam kayaçlar üzerinde yer alır. Özellikle sahilden uzak kesimleri daha güvenlidir.

Başakşehir: Zemin yapısı genel olarak sağlam kabul edilir ve yeni yapılaşma deprem yönetmeliklerine uygundur.

Şişli: Kayaç zemin ve modern binalar sayesinde daha dayanıklı bölgeler arasında yer alır.

Beşiktaş: Sahil şeridi hariç, iç kesimlerdeki zemin sağlamdır. Kentsel dönüşümle yenilenen yapılar güvenliği artırır.

Eyüpsultan: Bazı bölgeleri, özellikle Alibeyköy gibi kentsel dönüşüm geçirmiş alanlar, daha az risk taşır.

Kağıthane: Haliç’e yakın olmayan bölgelerinde zemin nispeten sağlamdır.

Çatalca: İstanbul’un en az riskli bölgelerinden biri olarak öne çıkar. Karacaköy mahallesi, dördüncü derece deprem bölgesinde yer alır.

Arnavutköy: Fay hatlarından uzaklığı ve zemin yapısı nedeniyle daha güvenli kabul edilir.

ANADOLU YAKASI

Beykoz: Sahilden uzak, yüksek bölgeler (ör. Çamlıca etekleri) sağlam zeminleriyle öne çıkar.

Çekmeköy: Sağlam kayaçlar ve yeni yapılaşma sayesinde daha güvenli bölgelerdendir.

Şile: Özellikle Karadeniz tarafı, zemin açısından daha az risklidir.

Sultanbeyli: Yeni yapılaşma ve yüksek kesimlerdeki sağlam zemin, riski azaltır.

Kadıköy: Sahil kesimleri riskli olsa da, iç kesimler (ör. Çamlıca, Aydos) sağlam zeminleriyle daha güvenlidir.

Maltepe: Kıyıdan uzak iç kesimler, sağlam zemin yapısıyla daha az risk taşır.

Ümraniye: Kentsel dönüşümle yenilenen bölgeleri ve sağlam zemin yapısı nedeniyle daha dayanıklıdır.Tuzla: Bazı bölgeleri, özellikle iç kesimler, fay hatlarından uzaklığı nedeniyle daha güvenlidir.