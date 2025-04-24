İstanbul deprem riski haritası: En yüksek riskli ilçeler

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İstanbul dün depremlerle sarsıldı...

İstanbul’da yaşanan peş peşe depremler, şehirdeki deprem riski konusunu yeniden gündeme taşıdı.

İSTANBUL'UN RİSK SEVİYESİ MERAK EDİLİYOR

Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki sarsıntı, vatandaşların yaşadıkları bölgelerdeki risk düzeyini sorgulamasına neden oldu.

Uzmanlar ve resmi kaynaklar, ilçelere göre değişen deprem risk haritasını paylaştı.

RİSK YAKINLIK VE ZEMİN YAPISINA GÖRE DEĞİŞKENLİK GÖSTERİYOR

İstanbul, Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde yer alıyor ve bu fay hattının özellikle Kumburgaz kolu, Büyükçekmece açıklarında uzanıyor.

Bu nedenle İstanbul’daki ilçelerin büyük bir kısmı 1. ve 2. derece deprem riski taşıyor. Risk, fay hatlarına yakınlık ve zemin yapısına göre değişkenlik gösteriyor.

AVRUPA YAKASI'NDA YOĞUN RİSK DİKKAT ÇEKİYOR

Özellikle Avrupa Yakası'ndaki ilçelerde yoğun risk dikkat çekiyor.

Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy, Beylikdüzü, Zeytinburnu, Fatih, Bahçelievler ve Güngören, birinci derece riskli bölgeler arasında yer alıyor.

Anadolu Yakası'nda ise Kadıköy, Üsküdar, Ataşehir, Ümraniye, Maltepe, Kartal, Pendik, Sultanbeyli, Sancaktepe, Tuzla ve Adalar öne çıkan yüksek riskli ilçeler arasında bulunuyor.

Bu ilçelerde hem zemin yapısı hem de yapı yoğunluğu açısından dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor.

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELER DAHA RİSKLİ

Avrupa Yakası: Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy, Beylikdüzü, Güngören, Zeytinburnu, Bahçelievler, Fatih

Anadolu Yakası: Kadıköy, Üsküdar, Ataşehir, Ümraniye, Maltepe, Kartal, Pendik, Sultanbeyli, Sancaktepe, Tuzla, Adalar

İSTANBUL'UN EN SAĞLAM VE ZEMİNİ RİSKLİ BÖLGELERİ

Görece Sağlam Bölgeler (iç kesimleri iyi):

- Şile, Çekmeköy, Beykoz

- Kadıköy, Ataşehir, Sultanbeyli, Sancaktepe (yüksek kesimler)

- Maltepe, Pendik, Kartal (iç kesimler)

Zemini Zayıf, Riskli Bölgeler (sahil ve dolgu alanlar):

- Büyükçekmece, Küçükçekmece, Avcılar

- Zeytinburnu, Esenler, Bağcılar, Fatih

- Beylikdüzü, Bakırköy, Güngören, Esenyurt

ARTÇI DEPREMLER DEVAM EDİYOR

İstanbul'da 24 Nisan Perşembe günü artçı sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor.

Artçı depremler, ana deprem sonrasında fay hattındaki gerilimlerin yavaş yavaş dengeye gelmesi sürecinde meydana geliyor.

Bu süreçte, fay hattı üzerindeki blokların yer değiştirmesi ve gerilimlerin azalması devam eder.

Artçı depremler, bu süreçte gerçekleşen küçük depremlerdir ve ana depremle aynı fay hattı üzerinde meydana gelir.