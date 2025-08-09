Abone ol: Google News

İstanbul'da drone destekli 'Huzur İstanbul' denetimi

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde eş zamanlı olarak 'Huzur İstanbul' denetimi yaptı. Beyoğlu'nda yapılan denetimde sürücü ve yolculara Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.

DHA DHA
Yayınlama Tarihi: 09.08.2025 09:02

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlükleri, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde 'Huzur İstanbul' denetimi gerçekleştirdi.

Beyoğlu'ndaki denetimlerde Sıraselviler Caddesi ve Taksim Meydanı'nda saat 20.00 itibariyle durdurulan araçlar didik didik arandı.

SÜRÜCÜ VE YOLCULARIN GBT'Sİ YAPILDI

Sürücü ve yolcuların kimlik kontrolleri ile Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.

Denetime polis helikopteri de havadan destek verdi.

Öte yandan durdurulan araçlarda polis köpeği ile arama gerçekleştirildi.

Gündem Haberleri