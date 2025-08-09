İstanbul'da drone destekli 'Huzur İstanbul' denetimi İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde eş zamanlı olarak 'Huzur İstanbul' denetimi yaptı. Beyoğlu'nda yapılan denetimde sürücü ve yolculara Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.