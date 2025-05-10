Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Megakentte bir metrobüs kazası daha...

İstanbul'da ulaşım her geçen gün daha da karmaşık bir hal alıyor.

Çözüm aranan ulaşım problemlerine, her gün yeni bir tanesi ekleniyor.

Arızalar, aksamalar derken bu kez metrobüs hattında bir kaza yaşandı.

DURAKTAKİ METROBÜSE BAŞKA BİR METROBÜS ÇARPTI

İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan Haramidere Durağı'nda yolcu alan bir metrobüse arkadan gelen başka bir metrobüs henüz belirlenemeyen bir nedenle çarptı.

1 KİŞİ ÖLDÜ 20 KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle dışarı çıkan yolculardan bazılarının yaralandığı görüldü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürerken 1 kişi hayatını kaybederken 20 kişinin de yaralandığı belirtildi.