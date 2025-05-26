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İHA

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde bulunan oto sanayi bölgesinde, BEDAŞ’a ait bir elektrik direğinde kısa devre meydana geldi.

Kısa devrenin ardından direk ve kablolarda yangın çıktı.

TELLER BOMBA GİBİ PATLADI

Alevlerin sardığı elektrik telleri, bomba sesine benzer şekilde patlamaya başladı.

Sanayi bölgesindeki esnaf büyük panik yaşarken patlama anları, cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Olayla ilgili herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, bölgedeki elektrik hatlarında hasar oluştu.