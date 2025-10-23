İstanbul'da esnafa yeni yasaklar: Israr, ikram, temas...

- İstanbul Valiliği, esnafa yönelik yeni yasaklar getirdi.
- Artık yüksek ses, ısrar, müşteriye temas ve ikram gibi davranışlar cezalandırılacak.
- "Hanutçuluk" adı verilen turist çekme faaliyetleri de kısıtlanacak.
Ortaköy'ün kumpircileri, Mısır Çarşısı'nın lokumcuları...
İstanbul'da bir gezintiye çıktıysanız bu gibi noktalarda esnafın yüksek sesini, ikna çabasını ve ikramını mutlaka deneyimlemişsinizdir.
Megakent'te turist veya turist grubunu belirli bir iş yerine yönlendirerek komisyon alma işlemi’ anlamına gelen "hanutçuluk" için kısıtlamalar getirildi.
Böylece, esnafı ilgilendiren yeni kurallar getirildi.
İSTANBUL ESNAFINA YENİ YASAKLAR
Valilik şunlardan kaçınılmasını istedi:
- İşyeri önünde yayaların geçişini engelleyici hareketler
- Turistlerle vatandaşı rahatsız edecek şekilde ısrarcı davet
- Yüksek sesli ya da fiziksel temaslı müşteri çekmek için yapılan davranışlar
Genelgede alınan önlemlerse şöyle sıralandı:
- Turistik bölgelerdeki tüm işyerlerinde dışarıyı görecek şekilde yerleştirilmiş, sesli ve görüntülü kayıt yapabilen kamera bulundurulması.
- Esnaf arasında mesleki etik ilkelerine göre ilkesel işbirliğinin sağlanması ve ilgili esnaf odalarıyla meslek kuruluşlarının işbu genelge hakkında bilgilendirilmesi.
- Belediyeler ve emniyet birimlerince, kendi sorumluluk alanlarında, kamu düzenini bozucu ve ticari ahlaka aykırı bahse konu eylemlerin önlenmesine denetimlerin kararlılıkla sürdürülmesi.
- Emniyet denetimlerinde yaka kamerası ve drone kullanımının sağlanması.
- İşyeri sahipleri ya da çalışanlarının işyeri önünden 50 santimetrelik mesafeyi geçmeyecek şekilde müşterilere “Hoş geldiniz” diyerek davet etme dışında hiçbir eylemde bulunmaması.
- İşyeri sınırları dışında ikramda bulunma ve ürün tanıtımı yapılması, fiziksel temas ve yol kesme gibi davranışlara izin verilmemesi.
- İşyeri sınırlarında dahi olsa yüksek sesle, ısrarcı, rahatsız edici konuşmalara izin verilmemesi.
- İşyerlerine kesilecek faaliyetten men cezalarının kademeli olarak artırılması (ilk ihlalde üç gün, ikinci ihlalde beş gün , üçüncü ihlalde 10 gün).