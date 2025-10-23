İstanbul'da esnafa yeni yasaklar: Israr, ikram, temas...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ortaköy'ün kumpircileri, Mısır Çarşısı'nın lokumcuları...

İstanbul'da bir gezintiye çıktıysanız bu gibi noktalarda esnafın yüksek sesini, ikna çabasını ve ikramını mutlaka deneyimlemişsinizdir.

Megakent'te turist veya turist grubunu belirli bir iş yerine yönlendirerek komisyon alma işlemi’ anlamına gelen "hanutçuluk" için kısıtlamalar getirildi.

Böylece, esnafı ilgilendiren yeni kurallar getirildi.

İSTANBUL ESNAFINA YENİ YASAKLAR

Valilik şunlardan kaçınılmasını istedi:

İşyeri önünde yayaların geçişini engelleyici hareketler

Turistlerle vatandaşı rahatsız edecek şekilde ısrarcı davet

Yüksek sesli ya da fiziksel temaslı müşteri çekmek için yapılan davranışlar

Genelgede alınan önlemlerse şöyle sıralandı: