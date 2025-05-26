İstanbul'da FETÖ'ye yönelik Bylock operasyonu: 8 şüpheli tutuklandı

FETÖ terör örgütüyle mücadele sürüyor...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.
Burada savcılıkça ifadeleri alınan 8 şüpheli, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
TAMAMI TUTUKLANDI
Sulh ceza hakimliği, 8 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.
SORUŞTURMA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock"u kullandıkları tespit edilen 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.
Polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 kişi yakalanmıştı.
Gözaltına alınan şüphelilerden birinin zabıt katibi, diğerinin Adli Tıp Kurumunda görevli doktor olarak görev yaptığı öğrenilmişti.
Yakalanamayan firari 3 şüpheliden 2'sinin yurt dışında olduğu belirlenirken, firari olan 1 kişiyi yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirilmişti.
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