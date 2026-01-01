İstanbul'da Gazze yürüyüşü: Yoğun katılım havadan görüntülendi

- İstanbul'da düzenlenen Büyük Gazze Yürüyüşü sabah saatlerinde başladı.
- Galata Köprüsü'ne doğru yürüyüş yapan katılımcılar havadan görüntülendi.
- Yürüyüş boyunca yoğun güvenlik önlemleri alındı.
İstanbul'da yüz binler Gazze için ayakta...
Galata Köprüsü'nde Filistin'e destek amacıyla düzenlenecek, 'Büyük Gazze Yürüyüşü'ne saatler kala yoğun güvenlik önlemi alındı.
GALATA'YA DOĞRU HAREKET BAŞLADI
Yürüyüşe katılanlar erken saatlerde miting alanına gelmeye başladı.
Sabah namazından sonra Ayasofya Camii, Sultanahmet Camii, Yeni Camii ve Süleymaniye Camii'nden kortejler hareket edecek.
Kortej, Galata Köprüsü'ne ulaşmak üzere tramvay yolu istikametinde yürüyüşle miting alanında son bulacak.
HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Sultanahmet'te toplananlar ise Galata Köprüsü'ne doğru yürüyüşe geçti.
Grubun yürüyüşü havadan görüntülendi.