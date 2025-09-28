Kütahya'da 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Yine sallandık...

Kütahya'nın Simav ilçesinde 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamada depremin derinliğinin 8.46 km olduğu duyuruldu.

İSTANBUL'DAN HİSSEDİLDİ

Öte yandan yaşanan depremin İstanbul'da da hissedildiği bildirildi.

İZMİR, BURSA VE KOCAELİ'DE SALLANDI

Depremin şiddeti nedeniyle İzmir, Bursa ve Kocaeli'de yaşayan vatandaşlarında depremi hissettiği belirtildi.

ALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depremin hemen ardından sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu.

Yerlikaya yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Kütahya Simav’da 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir.



Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır.



Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.



Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.

10 DAKİKA SONRA İKİNCİ DEPREM

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre 5.4'lük depremden 10 dakika sonra 4.0'lik bir deprem daha gerçekleşti.

Bu depremin derinliği 10.59 km olarak kayda geçti.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD tarafından yapılan açıklamada, "Kütahya ilimizin Simav ilçesinde saat 12.59’da meydana gelen ve Uşak, Balıkesir, Bursa, Bilecik illerimizde de hissedilen 5.4 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır.

Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" denildi.

"BİZE ULAŞAN OLUMSUZ BİR BİLGİ YOK"

Kütahya Valisi Musa Işın, deprem sonrası yaptığı açıklamada "Saat 12.59’da deprem meydana geldi. Aradan 15 dakika geçti. Deprem sonrası araştırmaya başladık. Bize ulaşan olumsuz bir bilgi yok. Daha önce Simav Yeşilli köyümüzde daha önce bir deprem meydana geldi.

Ondan küçük 700 artçı meydana geldi. Simav'da ekibimizi bulunduruyoruz. Orada AFAD'ın tedbiri var. Köylerimizin tümünü taramamız gerekiyor. 5.4 köylerimiz için büyük bir deprem sayılır." dedi.