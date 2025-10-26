Karadeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem: İstanbul'da da hissedildi

- Karadeniz açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem oldu.
- Deprem saat 19.44'te, 13.57 km derinlikte kaydedildi.
- İstanbul ve çevre illerde hissedilen sarsıntı 30-40 saniye sürdü.
Sallandık...
Karadeniz açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'DAN AÇIKLAMA
AFAD'dan yapılan açıklamada depremin saat 19.44'te gerçekleştiği bildirilirken depremin derinliği 13.57 kilometre olarak açıklandı.
İSTANBUL'DA DA HİSSEDİLDİ
Öte yandan depremin İstanbul ve çevre illerde de hissedildiği bildirildi.
Sarsıntı toplam 30 ila 40 saniye sürdü.
KANDİLLİ 3.9 OLARAK AÇIKLADI
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada ise depremin büyüklüğü 3.9 olarak açıklandı.
Depremin derinliği ise 11.2 kilometre olarak duyuruldu.