Karadeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem: İstanbul'da da hissedildi AFAD'dan yapılan açıklamaya göre saat 19.44'te Karadeniz açıklarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelirken depremin İstanbul'da da hissedildiği belirtildi.