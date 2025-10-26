Abone ol: Google News

Karadeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem: İstanbul'da da hissedildi

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre saat 19.44'te Karadeniz açıklarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelirken depremin İstanbul'da da hissedildiği belirtildi.

Yayınlama Tarihi: 26.10.2025 19:48 Güncelleme:
Karadeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem: İstanbul'da da hissedildi
  • Karadeniz açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem oldu.
  • Deprem saat 19.44'te, 13.57 km derinlikte kaydedildi.
  • İstanbul ve çevre illerde hissedilen sarsıntı 30-40 saniye sürdü.

Sallandık...

Karadeniz açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD'dan yapılan açıklamada depremin saat 19.44'te gerçekleştiği bildirilirken depremin derinliği 13.57 kilometre olarak açıklandı. 

İSTANBUL'DA DA HİSSEDİLDİ

Öte yandan depremin İstanbul ve çevre illerde de hissedildiği bildirildi. 

Sarsıntı toplam 30 ila 40 saniye sürdü. 

KANDİLLİ 3.9 OLARAK AÇIKLADI

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada ise depremin büyüklüğü 3.9 olarak açıklandı. 

Depremin derinliği ise 11.2 kilometre olarak duyuruldu.

