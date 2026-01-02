İstanbul'da İSKİ çalışması yarım kaldı: Mahalleli çileden çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Arnavutköy Adnan Menderes Mahallesi'nde iddiaya göre iki ay önce başlayan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) çalışması, mahalle sakinleri için çileye dönüştü.

Bir süre çalışan İSKİ çalışanlarının bir daha mahalleye uğramadığı öne sürüldü.

YARIM BIRAKILAN ÇALIŞMA HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Mahalle sakinleri iki aydır devam eden mağduriyet nedeniyle yetkililerden çözüm beklediklerini söylerken, İSKİ'ye ait boruların ve ekipmanların da yol kenarlarında bırakıldığı görüldü.

Mahalledeki yolların bozuk hali ve bırakılan borular, drone kamerasıyla da görüntülendi.

"NORMAL, TERTEMİZ BİR SOKAKTI, ŞİMDİ GEÇİLMİYOR"

Mahalle sakini Ramazan Miraç Kılıç, şunları söyledi:

"Buraları mahvettiler, üç-dört metre derinlikte kazdılar. Yağmur yağdığında çamur içinde kalıyoruz. Çocuklar okula gidip gelirken zorlanıyor. Normal, tertemiz bir sokaktı, şimdi geçilmiyor. İki aydır ne gelen var ne giden. Yarım yamalak bıraktılar, gittiler."

"İSKİ YAPMAZSA ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ YAPACAK"

Mahalle Muhtarı Ercan İka ise, konuyla ilgili defalarca başvuru yaptıklarını ancak sonuç alamadıklarını belirterek şöyle konuştu: