MTV ödemeleri 2026: MTV 1. taksit ne zaman ödenecek? Son ödeme tarihi...

2026 MTV ödemeleri, araç sahiplerinin gündeminde...

MTV ödemeleri, yılda iki kez olmak üzere ocak ve temmuz ayı içerisinde gerçekleştiriliyor.

Yeniden değerleme oranında yüzde 418.95 zam gelen MTV için "son ödeme tarihi" araştırılmaya başlandı.

Yeni yılda en yaygın ödenecek MTV 12 bin 28 TL ile motor silindir hacmi 1.3-1.6 arasında değişen otomobillere ait olacak.

Peki; MTV 1. taksit ne zaman? İşte MTV ödeme tarihleri 2026...

MTV 1. TAKSİT NE ZAMAN ÖDENECEK 2026

Gelir İdaresi Başkanlığından (GİB) yapılan açıklamaya göre, bu yıla ait MTV'nin birinci taksit ödeme dönemi başladı.

Söz konusu vergi, Dijital Vergi Dairesi'nden (dijital.gib.gov.tr) veya GİB Mobil uygulamasından 00.10-23.50 saatlerinde anlaşmalı bankaların banka ve kredi kartıyla, banka hesabından havaleyle, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile ödenebilecek.

Vergi ödemesi, vergi tahsiline yetkili bankalar, vergi dairesi vezneleri ve PTT şubeleri aracılığıyla de yapılabilecek.

SON ÖDEME GÜNÜ

MTV'nin ilk taksitinin ödenmesi için son gün ise 2 Şubat Pazartesi olarak belirlendi.