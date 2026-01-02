Paris'te yeni yıl kutlamasında dikkat çeken anlar

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dünya yeni yıla büyük organizasyonlarla, sevinç içinde girdi. Yeni yıl kutlamaları ve eğlence için büyük servet harcandı.

Tüm bu çabanın ortak paydası, yeni yılın bir öncekinden daha iyi geçmesi için motivasyon sağlamak.

Ancak sosyal medya paylaşım sevdasının kutlamaların önüne geçtiği görüldü. Öyle ki, yeni yıla geniş ve kalabalık meydanlarda giren insanların, sevinç gösterileri yerine aynı anda fotoğraf ya da video çekmeleri dikkat çekti.

PARİS MEYDANLARINDA SOSYAL MEDYA PAYLAŞIM SAVAŞLARI

Yeni yılın ilginç karesinden biri Paris'ten geldi.

Yeni yıla girilirken insanların meydanda toplanarak sadece video çekmeleri ve anı yaşamamaları, görenleri şaşırttı.

YENİ DÜNYA DÜZENİ

Anda kalmayan ve sadece video çeken insanların, eğlenmedikleri görüldü.

Sosyal medyaya paylaşım yapmak için video çeken vatandaşlar, yeni dünyanın yansıması olarak yorumlandı.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Bazıları bu video çekimlerinin "anı" olarak kalmasını istedikleri için yapıldığını belirtirken, bazıları ise sadece konser ya da yeni yıl kutlamalarında değil birçok alanda bu şekilde örneklerin olduğunu söyledi.

"MODERN ÇAĞIN HASTALIĞI"

Sosyal medyadan, "Toplu çıldırmışlık. Modern çağın hastalığı, tekrar bakmayacakları videoları ve fotoğrafları çekip, arşivlemek. Anı yaşamak yerine bunu yapmak, sürü psikolojisi ve distopik bir topluluk hareketi" gibi yorumlar yapıldı.