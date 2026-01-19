İstanbul'da kar kazaları kameralara yansıdı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kar yağışı İstanbul'u tam anlamıyla esaret altına aldı.

Meteoroloji ve AKOM'un uyarılarının ardından sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, İstanbul'da etkili oluyor.

Gece boyunca aralıklarla etkili olan kar yağışı, saat 07.00 itibariyle özellikle kentin yüksek kesimlerinde etkili oldu.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANDI

Okulların tatil olmasına rağmen trafikte yoğunluk yaşandı.

Valilik kararıyla ağır taşıtların ve motosikletli kuryelerin trafiğe çıkması, ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı.

KAZALAR KAMERALARA YANSIDI

Zaman zaman kuvvetlenen kar yağışı nedeniyle kentteki ulaşımda aksamalar ve hasarlı kazalar meydana geldi.

Kar yağışıyla birlikte sokaklar kısa sürede piste döndü.

Megakent'te buzlanan yollarda meydana gelen çok sayıda trafik kazası ise cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

KAZALAR ART ARDA GELDİ

Sarıyer Maden Mahallesi’nde yaşanan kazada, yokuştan inen kamyonet kaydı. Yan dönen araç güçlükle durabildi.

Kağıthane Hamidiye Mahallesi’nde yaşanan bir diğer kazada ise yokuş çıkamayan sürücü, kayarak arkadaki araçlara çarptı.

Kaza nedeniyle panik yaşandı. Yine Kağıthane Şirintepe’de yaşanan bir diğer kazada ise, yokuştan inen taksi şoförünün kullandığı araç kaydı.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI NE KADAR SÜRECEK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre İstanbul'da kar yağışı, bugün aralıklarla etkisini sürdürmeye devam edecek.

Hava sıcaklığının 0-4 derece aralığında olacağı Megakent'te kar yağışı yarın kesilecek.

Yarından sonra yağmurun etkili olacağı İstanbul'da, çarşambadan sonra lodosun etkisiyle hava sıcaklığı 10 dereceleri görecek.