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İHA

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bulunan Galatasaray’ın Kayserispor’la oynadığı maç sonrası stat çevresinde toplanan taraftarların şampiyonluk kutlamaları sırasında, emniyet şeridinde bekleyen araçlardan birine motosiklet çarptı.

Motosiklet sürücüsü Umut Akgün ve arkasında oturan Damla Yayğın yola savruldu.

ŞOFÖR OLAY YERİNDEN KAÇTI

Kazadan saniyeler sonra trafikte seyir halinde olan bir servis minibüsü, yerde yatan Umut Akgün’e çarptı.

Minibüs şoförü olay yerinden kaçarken, Akgün ve Yayğın hastaneye kaldırıldı.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen Umut Akgün kurtarılamadı.

GENÇ KIZIN DURUMU AĞIR

Kaza anında kask takmadığı öğrenilen Damla Yayğın'ın hayati tehlikesi devam ediyor.

Olay yerine ait güvenlik kamerası görüntülerinde, motosikletin hızla otomobile çarpması ve iki kişinin yola savrulması net şekilde görüldü.

MİNİBÜS ŞOFÖRÜNE PARA CEZASI VE ADLİ İŞLEM

Kazayla ilgili inceleme başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube ekipleri, güvenlik kameralarından kaçan minibüsün plakasını tespit etti.

Gözaltına alınan S.G. isimli şoföre, “Kazaya karıştıktan sonra kolluk kuvvetlerini beklemeden olay yerinden ayrılmak” ve “Çalışma izin ruhsatının süresi bittiği halde yolcu taşımak” maddelerinden toplam 13 bin 779 TL para cezası kesildi.

Araç trafikten men edildi, sürücü hakkında da adli işlem başlatıldı.