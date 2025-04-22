İstanbul'da 'kuraklık' alarmı: Son 39 yılın en düşük yağışı

AA

İstanbul'da barajlar alarm veriyor...

İstanbul'da geçen ay yağışların azalması nedeniyle son 39 yılın en düşük mart ayı yağışı kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, Marmara Bölgesi mart ayı yağış miktarının uzun yıllar ortalaması 66,1 milimetre olarak gerçekleşti.

GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 59 DÜŞÜŞ VAR

Bölgeye geçen sene mart ayında 63 milimetre, bu yılın aynı döneminde ise 25,7 milimetre yağış düştü.

Buna göre, bölgede mart yağışları uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 61, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 59 azaldı.

39 YILIN EN DÜŞÜK YAĞIŞI

Mart ayında İstanbul'da yağışların azalması nedeniyle son 39 yılın en düşük mart ayı yağışı kaydedildi.

Ayrıca Kırıkkale'de son 65, Balıkesir'de son 42, Kocaeli ile Sakarya'da ise son 36 yılın en düşük mart ayı yağışı kayıtlara geçti.

Yağışlı gün sayıları Kırklareli, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde 15-20 gün aralığında gerçekleşti. Öte yandan yağışlı gün sayıları Kırıkkale çevresinde yer yer 1 güne kadar düştü.

"KURAKLIK TÜRKİYE'NİN BELİNİ BÜKÜYOR"

Meteoroloji mühendisi Güven Özdemir, Türkiye’de özellikle Marmara Bölgesi'nde yağışlarda önemli düşüş yaşandığını söyledi.

Marmara Bölgesi'nde yağışların geçen yıla göre yüzde 59, uzun yıllar ortalamasına göre ise yüzde 61 oranında azaldığını belirten Özdemir, "Türkiye genelinde yağışlarda ciddi düşüş gözlemliyoruz. 39-40 yıllık ortalamalara bakıldığında da bu azalma net şekilde görülüyor. Kuraklık maalesef Türkiye'nin belini büküyor." dedi.

"BARAJLARIN DOLU OLMASI ALDATMASIN, BU BİR ALARM"

Özdemir, baraj doluluk oranlarının geçici bir rahatlama sağladığını ancak asıl tehlikenin devam ettiğini vurgulayarak "Barajlarımızın dolu olması bizi aldatmasın. Bu yıl Marmara ve Karadeniz sahillerinde etkili olan kuvvetli yağışlar toprağın bir miktar nemlenmesini sağladı ancak bu yeterli değil. Önümüzdeki yıllar için bu bir alarmdır." diye konuştu.

Dünyada ortalama sıcaklık artışının 1,3 dereceye ulaştığını kaydeden Özdemir, metropollerde bu artışın daha da fazla hissedildiğini kaydetti.