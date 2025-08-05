İstanbul'da kuvvetli sağanak 2 gün sürecek: Tarih belli oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu tahminlerine göre yurt genelinde sıcaklıklar yüksek seviyelerde kalacak.

Ancak bazı illerde sağanak yağış ve gök gürültülü yağışlar etkisini gösterecek.

İstanbul da bu durumu yaşayacak iller arasında yer alıyor.

Perşembe ve cuma günleri megakentte sağanak yağışların yerel olarak etkili olması ve kısa sürede yoğunlaşması bekleniyor.

YAĞIŞ VE HAVA DEĞİŞİMİNE DİKKAT

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sağanak yağışların sadece İstanbul ve çevresini etkilemeyeceğini belirterek yurdun kuzey, iç ve batı bölgelerinde de yerel sağanak ve gök gürültülü yağışların görüleceği uyarısında bulundu.

Bu nedenle vatandaşların ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmaları gerektiği ifade ediliyor.

YURDUN DOĞU KESİMLERİNDE YÜKSEK SICAKLIK

Hava sıcaklıklarının özellikle iç ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin 2-4 derece, doğu kesimlerinde ise 4-6 derece üzerinde seyretmesi öngörülüyor.

Bu sıcaklık artışlarının etkisiyle sıcaklıklar pek çok bölgede yaz sıcaklıklarının üzerinde olacak.

Özellikle Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde, sıcaklıkların mevsim normallerinin oldukça üzerinde olacağı belirtiliyor.

Bu bölgelerde sıcak havanın etkisi devam edecekken batı kesimlerinde ise rüzgarın yönü ve yağışlar sıcaklıkları bir nebze daha tolere edilebilir kılacak.