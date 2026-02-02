İstanbul'da metro raydan çıktı, mahsur kalan yolcular isyan etti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bu sefer de metro raydan çıktı...

İstanbul'da gün geçmiyor ki bir toplu ulaşım aracı daha fire vermesin.

İETT'ye ait otobüslerin arıza yapması, seyir halindeki metrobüslerin motor kısımlarının alev alması derken bugün de 26.8 kilometre uzunluğa sahip Yenikapı-Otogar-Atatürk Havalimanı ve Otogar-Kirazlı metro hattının Otogar-Kirazlı bölümünde, tren raylardan çıktı.

SORUN ÇÖZÜLMEYİNCE YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

Yaşanan arıza nedeniyle tren seferleri dururken yolcular, neredeyse bir saatten biraz uzun bir süre sorunun giderilmesi için bekledi.

Sorunun çözüme kavuşturulamaması sonrasında yolcular, trenlerden tahliye edildi.

Arızadan sonra yaklaşık 2 saatlik süren çalışmanın ardından ekipler metroyu tekrar raya oturttu.

VATANDAŞLAR İSYAN ETTİ

EnSonHaber'in Whatsapp ihbar hattına durumu ileten bir vatandaş, duruma isyan ederek, "Metro raydan çıktı, 1 saattir mahsur kaldık. Rezillik, insanlar bu soğukta perişan oldu." dedi.

Öte yandan sosyal medyada arızaya ilişkin paylaşım yapan bir kullanıcı da "Tam bir kaos şu an, yeter bu havada çektirdiğiniz bu millete metrobüs arıza metro arıza #ibb" ifadelerine yer verdi.

ARIZAYA MESAİ ÇIKIŞI DA EKLENİNCE TRAFİK YİNE KİLİTLENDİ

Metroda yaşanan arızanın mesai çıkışına denk gelmesi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken, diğer toplu taşıma duraklarında da yoğunluk oluştu.

İstanbul'daki araç trafiği de 2 Şubat saat 18.25 itibarıyla yüzde 83'e dayanmış durumda.

Araçlar İstanbul birçok noktasında ilerlemekte güçlük çekiyor.

Öte yandan tren seferlerinin aksaması diğer toplu ulaşım araçlarının durak ve istasyonlarında da yığılmalara neden oldu.

Haberde izlediğiniz video, EnSonHaber Whatsapp ihbar hattına siz değerli okuyucularımız tarafından iletilmiştir, sizler de haber değeri taşıdığını düşündüğünüz konuları hattımız üzerinden bizlere iletebilirsiniz.