İstanbul'da metrobüs seferleri durdu

İstanbullu güne yağmurlu bir hava ile başladı.

Ancak çile ulaşımda yaşanıyor.

Yanan ve bozulan otobüs ile metrobüslere her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor.

Sabah saatlerinde metrobüse binmek isteyen vatandaşlar, dakikalarca kuyrukta beklemek zorunda kaldı.

SEFERLER DURDU

İstanbul Avcılar’da bilinmeyen bir nedenle metrobüs arızalandı. İstanbul’da metrobüs seferleri neredeyse durdu.

İETT AÇIKLAMA YAPTI: MÜDAHALE EDİLİYOR

Yolcular ve vatandaşlar büyük panik yaşadı. Bölgede yoğun metrobüs kuyruğu oluştu.

İETT tarafından yapılan açıklamada, "Metrobüs güzergahında yaşanan aksaklık nedeni ile trafik oluşabilmekte, ilgili birimlerimiz tarafından müdahale edilmektedir." denildi.