İstanbul'da metroda gizlice kadınların fotoğrafını çekti: Fark edilince telefonunu kırdı

İstanbul'da Mahmutbey-Yıldız metro hattında bir şahıs, gizli bir şekilde cep telefonu kamerası ile metroda bulunan bazı kadınların fotoğraflarını çekmeye çalıştı.
Bu sırada durumu fark eden kadınlar, şahsa tepki göstererek elindeki telefonu vermesini istedi.
GÖRÜNTÜLERE ULAŞILMASIN DİYE TELEFONUNU KIRDI
Kadınların ısrarına rağmen suçlamaları kabul etmeyerek telefonu vermek istemeyen şahıs, bir anda cep telefonunu elleriyle kırdı.
Fotoğraf çekmediği konusunda ısrarcı olan şahıs, kadınları tehdit edip telefonu kırarak görüntülere ulaşılmasını engellemeye çalıştı.
ŞİKAYETÇİ OLDULAR, GÖZALTINA ALINDI
Kadınları darbederek olay yerinden uzaklaşmaya çalışan şahıs, 3 kadın tarafından bekletildi.
Kadınların şikayetçi olduğu şahıs, polis tarafından gözaltına alındı.