Abone ol: Google News

İstanbul'da metroda gizlice kadınların fotoğrafını çekti: Fark edilince telefonunu kırdı

Mahmutbey-Yıldız metro hattında bir şahıs, gizlice cep telefonu ile kadınların fotoğraflarını çekmeye kalkıştı. Durumu fark eden kadınların sert tepkisiyle karşılaşan şahıs, görüntülere bakılmasın diye telefonunu parçalarına ayırdı. O anlar, kadınların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 12.08.2025 13:19

İstanbul'da Mahmutbey-Yıldız metro hattında bir şahıs, gizli bir şekilde cep telefonu kamerası ile metroda bulunan bazı kadınların fotoğraflarını çekmeye çalıştı.

Bu sırada durumu fark eden kadınlar, şahsa tepki göstererek elindeki telefonu vermesini istedi.

GÖRÜNTÜLERE ULAŞILMASIN DİYE TELEFONUNU KIRDI

Kadınların ısrarına rağmen suçlamaları kabul etmeyerek telefonu vermek istemeyen şahıs, bir anda cep telefonunu elleriyle kırdı.

Fotoğraf çekmediği konusunda ısrarcı olan şahıs, kadınları tehdit edip telefonu kırarak görüntülere ulaşılmasını engellemeye çalıştı.

ŞİKAYETÇİ OLDULAR, GÖZALTINA ALINDI

Kadınları darbederek olay yerinden uzaklaşmaya çalışan şahıs, 3 kadın tarafından bekletildi.

Kadınların şikayetçi olduğu şahıs, polis tarafından gözaltına alındı.

Gündem Haberleri