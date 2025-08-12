İstanbul'da metroda gizlice kadınların fotoğrafını çekti: Fark edilince telefonunu kırdı Mahmutbey-Yıldız metro hattında bir şahıs, gizlice cep telefonu ile kadınların fotoğraflarını çekmeye kalkıştı. Durumu fark eden kadınların sert tepkisiyle karşılaşan şahıs, görüntülere bakılmasın diye telefonunu parçalarına ayırdı. O anlar, kadınların cep telefonu kameralarına yansıdı.