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AA

İstanbul Silivri'de 6.2 büyüklüğünde meydana gelen deprem vatandaşta korku ve panik yarattı.

Birçok ilçe ve çevre illerde hissedilen depremin ardından yıkım olmadığı duyuruldu.

METRUK BİNA KISMEN ÇÖKTÜ

Fatih'te bulunan bir metruk binada deprem nedeniyle kısmı çökme meydana geldi.

Ayvansaray Mahallesi Aynalı Dükkan Sokağı'nda yer alan ve daha önce yangın meydana gelen ve kullanılmayan bir bina deprem anında kısmen çöktü.

EKİPLER ÇEVREDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve Fatih Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri sokak girişine şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.

KISMEN ÇÖKEN BİNA TAMAMEN YIKILIYOR

Arama kurtarma ekiplerinin yaptığı incelemede binada kimsenin olmadığı belirlendi.

Kısmen çöken binanın tamamen yıkılması için bölgeye ekipler sevk edildi.