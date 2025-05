İstanbul’da Murat Kurum başkanlığında kentsel dönüşüm zirvesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 23 Nisan’da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından bir kez daha gündeme gelen İstanbul’un kentsel dönüşüm sorunu ortak iradeyle çözmek için çalışmalarına devam ediyor.

Yarısı Bizden Kampanyası ile konut dönüşüm desteğinin 1 milyon 875 bin TL’ye, iş yeri dönüşüm desteğinin 1 milyon TL’ye yükseltilmesi, alan bazlı büyük dönüşümlerde TOKİ ve Emlak Konut GYO’nun devreye girip inşa sürecini üstlenmesi gibi birçok kolaylığı vatandaşların hizmetine sunan Bakanlık, kentsel dönüşümü belediyelerin de desteğiyle hızlandırmayı hedefliyor.

TÜM BELEDİYELER DAVET EDİLDİ, VALİ GÜL DE KATILACAK

Her fırsatta İstanbul’un kentsel dönüşümünün milli güvenlik meselesi olduğunu vurgulayan Bakan Kurum, sürecin yine milli seferberlik ruhuyla yürütülmesi için harekete geçiyor.

İstanbul’un ancak vatandaş, yerel ve merkezi yönetim dayanışmasıyla kurtarılacağına işaret eden Bakan Kurum, yarın İstanbul Valiliği’nde, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan ve 39 ilçenin belediye başkanlarının davet edildiği toplantıya başkanlık edecek.

İstanbul Valisi Davut Gül’ün de katılacağı toplantının en önemli maddesi kentsel dönüşüm olacak.

YARISI BİZDEN BAŞVURU SÜREÇLERİ HIZLANDIRILACAK

Yarısı Bizden Kampanyası’nı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Başkanlığı’na bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı yürütüyor. Kampanyanın ilk ve en önemli adımını oluşturan talep toplama ve başvuru süreçleri ise belediyeler üzerinden yürütülüyor.

Bakan Kurum toplantıda, Yarısı Bizden Kampanyası’nın başvuru süreçlerinin hızlandırılması için de belediyelere talimatlarını iletecek.

Başkanların ilçeleriyle ilgili taleplerini dinleyecek. Toplantıda yerel yöneticilere bakanlık nezdinde İstanbul’da hayata geçirilen kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında brifing de verilecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: KENTSEL DÖNÜŞÜMDE KİMSENİN KAPRİSLERİYLE VAKİT KAYBEDEMEYİZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün ATO Congresium'da düzenlenen Türk Kızılay Genel Kurulu'nda kentsel dönüşüm meselesine dikkat çekerek şu açıklamayı yaptı:

Ülkemiz için hayat memat meselesi olan kentsel dönüşüm konusunda da kapsamlı hazırlıklar içindeyiz.



Yarısı Bizden kampanyasındaki güncel destek rakamlarını geçtiğimiz günlerde kamuoyumuzla paylaştık. Bu meselede artık kimsenin kaprisleriyle vakit kaybedemeyiz. İdeolojik takıntılarını milletin can ve mal güvenliğinin önünde özellikle engel olarak koyanlarla uğraşacak vaktimiz de lüksümüz de yoktur.



Ülkemizde sayıları az ama sesi çok çıkan bir kesim var. Bunlar mensubu oldukları milletle dahi tasada ve sevinçte birleşemiyorlar. Her konuyu siyasallaştırarak her meseleyi istismar malzemesi yaparak maalesef ülkemize çok büyük kötülük yapıyorlar.



Deprem gibi, depreme hazırlık gibi, afetlerde yardımlaşma ve dayanışma gibi konuların milli mesele olduğunu bir türlü kabullenemiyorlar.