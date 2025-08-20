İstanbul'da okul servislerine zam talebi...

Yeni eğitim-öğretim dönemi 8 Eylül 2025 tarihinde başlayacak.

Yeni dönem öncesi ise İstanbul'da okul ve personel servisleri için istenen zam oranı belli oldu.

YÜZDE 50 ZAM TALEBİ

İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Günhan Sinar, belediyeden okul servisleri için yüzde 50 zam talebinde bulunduklarını söyledi.

Personel servisleri için ise yüzde 100 zam talebinde bulunulduğu ifade edildi.

ANKARA'DA YÜZDE 30 ZAM KARARI ALINMIŞTI

Okul servisi işletmecileri, artan maliyetler nedeniyle zam taleplerini gündeme getirirken, Ankara'da servisçiler yüzde 50 oranında zam talebinde bulunmuştu.

Ankara'da okul servislerine yüzde 30 zam gelmişti.

VELİLER ŞİKAYETÇİ

Veliler, okul tercihlerini yaparken maliyet ve zaman tasarrufu nedeniyle mesafeye dikkat etse de servisçilerin istedikleri tutarlar yüksek bulunuyor.

SERVİSÇİLER ZAM İSTİYOR

Servis aracı sahipleri de geçinemediklerini ve zammın gerekli olduğunu söylüyor.

Zam oranları konusunda son sözü, belediye meclisleri verecek.