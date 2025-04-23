İstanbul'da okullar 2 gün tatil edildi

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İstanbul'da deprem paniği hakim,

Silivri açıklarında saat 12.49’da 6.2 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldi.

İstanbul ve çevre illerin sarsıldığı depremi, artçılar takip etti.

Depremlerin ardından güvenlik şehir genelinde ev ve kamu binalarında hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

OKULLAR TATİL EDİLDİ

Bu kapsamda, veli ve öğrencileri ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, depremin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul’daki okulların 2 gün tatil edildiğini duyurdu.

"OKUL BAHÇELERİMİZ TÜM VATANDAŞLARA AÇIKTIR"

Bakan Tekin'in paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"İstanbul’da meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen deprem sonrası, şu ana kadar okullarımızda herhangi bir ciddi olumsuzluk yaşanmamıştır.

Güvenli alan ihtiyacı doğrultusunda, okul bahçelerimiz tüm vatandaşlarımızın kullanımına açıktır.

İlgili diğer kurumlarımızla iş birliği içerisinde İstanbul’daki okullarımız için Perşembe ve Cuma gününü tatil etme kararı aldık.

Tüm milletimize geçmiş olsun inşallah."

ÜNİVERSİTELER DE TATİL

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar da, üniversitelerde 2 gün boyunca ders verilmeyeceğini açıkladı.

Özvar, "(İstanbul'daki depremler) Yarın ve cuma günü vakıf ve devlet üniversitelerinde eğitim ve öğretim tehir edilmiştir" dedi.