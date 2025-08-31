İstanbul'daki otogarlarda okula dönüş yoğunluğu

2025-2026 eğitim-öğretim yılında okula uyum sürecine dahil olan öğrenciler 1 Eylül'de, diğer öğrenciler ise 9 Eylül'de ders başı yapacak.

Okulların açılmasına kısa süre kala İstanbul'da yaşayıp yaz tatilini farklı illerde geçirenler ya da başka şehirlerde okuyanlar için dönüş yolculuğu başladı.

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda başlayan yoğunluğun bir hafta sürmesi bekleniyor.

"YOĞUNLUK GEÇEN SENEYE GÖRE DÜŞÜK"

Firma yetkilisi Hacı Çalışkan, şunları söyledi:

Ben burada Kırklareli görevlisiyim, Kırklareli bölgesine bakıyorum. Okulların açılış ve kapanış dönemlerinde her zaman yoğunluk yaşanıyor. Ama şu anda yoğunluk tam olarak başlamadı, yavaş yavaş artıyor.



Kırklareli yakın olduğu için bizde çok fazla yoğunluk yok ama Anadolu tarafında daha fazla yoğunluk var. Geçen seneye göre biraz daha düşük gibi. Geçen yıl daha fazlaydı.

"SONBAHARA DOĞRU DAHA KALABALIK OLUYOR"

Yolcu Adem Baydur ise, şöyle konuştu: