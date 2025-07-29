İstanbul'da patlayıcı ve yanıcı maddelerin satışı yasaklandı

Orman yangınlarıyla mücadele sürüyor.

Birçok noktada çıkan yangınlara müdahale edilirken, yeni yangınların olmaması için ise tedbirler alınıyor.

Alınan son tedbirleri İstanbul Valiliği yaptığı yazılı açıklama ile duyurdu.

BEYKOZ'DA YANGIN ÇIKTI, VALİLİK KARAR ALDI

Orman yangınlarıyla mücadele sürerken dün Beykoz'da bölgeye atılan bir işaret fişeğinin ormanlık alana düşmesi nedeniyle yangın çıktı.

İstanbul Valiliği konuya ilişkin yeni karar aldı.

ORMANA GİRİŞLER YASAK: EK TEDBİRLER GELDİ

Orman yangınlarının önüne geçebilmek için ormanlık alanlara girişlerin daha önce yasaklandığını bildiren Valilik, bu tedbire ek olarak yeni tedbirleri açıkladı.

YANICI-PATLAYICI MADDELER YASAK

İstanbul genelinde havai fişek, işaret fişeği, meşale ve benzeri patlayıcı-yanıcı maddelerin satışları bugünden itibaren 28 Ekim'e kadar yasaklandı.

Genelgede, "İlgili yasak kararının uygulanması için emniyet, jandarma ve ilgili kolluk birimlerimiz denetimlerini aralıksız sürdürecektir. Yasağa uymaya işletme ve şahıslar hakkında yasal işlem yapılacaktır" denildi.