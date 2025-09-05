İstanbul'da pazartesi günü okullar saat 10.00'da açılacak

Okullar, 8 Eylül 2025 tarihinde açılıyor.

Okulların açılmasıyla beraber milyonlarca öğrenci, öğretmenlerine de kavuşmuş olacak.

Yeni dönem başlamadan önce Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul'da okulların açılış saatine ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Tekin, İstanbul'da okulların pazartesi günü 10.00-15.00 saatleri arasında eğitim vereceğini duyurdu.

Bunun üzerine İstanbul Valiliği'nden de açıklama geldi.

"TRAFİKTE YAŞANMASI MUHTEMEL AKSAKLIKLARIN ÖNÜNE GEÇİLMESİ İÇİN"

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Eğitim öğretimin ilk gününde servis ve okul güzergahlarının tespiti nedeniyle trafikte yaşanması muhtemel aksaklıkların önüne geçilebilmesi için 08 Eylül Pazartesi günü ilimizde bulunan resmi- özel ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim öğretimin 10.00- 15.00 saatleri arasında yapılmasına karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

İSTANBUL'DA 2 MİLYON 900 BİN ÖĞRENCİ DERSBAŞI YAPACAK

İstanbul'da yeni eğitim öğretim yılında yaklaşık 2 milyon 900 bin öğrencinin ve 170 bin öğretmen dersbaşı yapacak.