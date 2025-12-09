İstanbul'da polis memurunu şehit eden saldırganın ailesinden 5 kişi gözaltında

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Çekmeköy'de yüreklerimizi yakan bir olay yaşanadı.

Aydınlar Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'nde bir binada 'ateşli silah bulundurulduğu ve uyuşturucu ticareti yapıldığı' ihbarı üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından binanın 2,4 ve 6 numaralı dairelerinde arama kararı alındı.

Dün sabah saatlerinde binaya giden Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle evlere uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi.

POLİS MEMURU ŞEHİT OLDU

4 numaralı dairede bulunan Ramazan A.'nın polis ekiplerine ateş açması sonucu çıkan çatışmada Özel Harekat polisi Emre Albayrak yaralandı.

Ağır yaralı olarak Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Albayrak, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Operasyonda şüpheli Ramazan A. etkisiz hale getirildi.

"ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUZ"

Açıklama İstanbul Valiliği tarafından yapıldı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

İlimizde narkotik arama sırasında emniyet kuvvetlerine yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu şehit olan Polis Memuru Emre Albayrak'a Allah’tan rahmet diliyoruz.



Kahraman polisimizin ruhu şâd, makamı âli olsun. Kederli ailemizin, emniyet teşkilatımızın ve milletimizin başı sağ olsun.

SALDIRGANIN 5 AKRABASI GÖZALTINA ALINDI

Olaya ilişkin Ç.A. ve C.A. gözaltına alınırken soruşturma genişletildi.

Soruşturma kapsamında apartmanda yaşadığı belirlenen Çetin A. ve eşi, baba Cemal A. ve eşi ile çıkan çatışmada ölen Ramazan A.'nın eşi de gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliğine getirilen şüphelilerin, yarın adliye sevk edilmesi bekleniyor.

TÖREN DÜZENLENDİ

Özel Harekat Polisi Emre Albayrak için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde tören düzenlenmişti. .

Törende şehit polis son yolculuğuna uğurlanmıştı.