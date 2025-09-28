Bolu'da takla atan otomobilden yara almadan çıktı

İstanbul'dan Ankara'ya seyir halinde olan otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla attı.
Araç hurdaya dönerken, kazayı gören Selçuk Sözer bir vatandaş sürücüyü araçtan çıkardı ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücüye ambulansta müdahale etti.
SÜRÜCÜ YARA ALMADI
Hayati tehlikesinin bulunmadığı belirlenen sürücü, imzası alınarak taburcu edildi.
Hurdaya dönen araç ise çekiciyle kaldırıldı.
Sürücünün İstanbul’dan Ankara’ya nişanlısını görmeye gittiği öğrenildi.
KAZA İLE İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI
Aracın bagajında ise çiçekler görüntülendi.
Olayla ilgili polis ekiplerince inceleme başlatıldığı bildirildi.