İstanbul’da taksi plakası fiyatı 5 milyon TL’ye çıktı

İstanbul'un bir türlü çözüme kavuşturulamayan sorunlarından birisi de taksiler...

Taksi plakası sahipleri, İstanbul'da taksilere artan taleple birlikte fiyatları yukarı çekti.

Hizmet kalitesinin sık sık sorgulandığı taksilerde, plaka fiyatları rekor kırıyor.

YEN İHALE DÜZENLENDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentteki taksi hizmetini güçlendirmeyi amaçlayan “Uygulama Bazlı Taksi Taşımacılığı” projesi kapsamında 2 bin 500 yeni taksi plakası tahsis sürecini sürdürüyor.

Yenikapı’da bulunan Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen dördüncü ihalede, toplam 250 taksi plakasının satışa çıkarıldığı duyuruldu.

5 MİLYON TL'YE ALICI BULDU

İlk plaka 4 milyon 905 bin TL + KDV’den alıcı bulurken, diğer plakalar 4 milyon 826 bin TL + KDV ile 5 milyon TL + KDV arasında değişen fiyatlarla satıldı.

116 TANESİ SATILDI

Bugünkü ihalede 116 plaka sahibini buldu ve dört ihalede toplam satış 202’ye ulaştı.

Plaka bedelini yatıran hak sahiplerinin teslim sürecinin başlayacağı ifade edildi.

En yüksek plaka fiyatı ise 5 milyon TL oldu.

"İHALEYE 116 ESNAF KATILDI"

İBB Genel Sekreteri Volkan Demir, gerçekleştirilen plaka satışıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Uygulama tabanlı taksi ihalemizin dördüncüsünü gerçekleştirdik. Geçtiğimiz 3 ihalede talepler nispeten her seferinde artsa da biraz daha düşük kalıyordu. Çünkü taksici esnafımız uygulama tabanlı taksi nedir? İhaleyle taksi nasıl alınıyor gibi usulleri yeni alışmaya başladı. Ancak bunu mutlulukla söyleyebiliriz ki; 116 taksici esnafı veya esnaf olmaya aday hemşehrimiz ihaleye girdi ve plaka almaya hak kazandı." dedi.

"200'ÜN ÜZERİNDE SATIŞ GERÇEKLEŞTİ"

İstanbulluların taksi bulma sorununa çözüm ürettiklerini belirten Demir, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: