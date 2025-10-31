İstanbul'da terör örgütlerine yönelik soruşturmalar: Bu yıl bin 526 şüpheli tutuklandı

- Bu yıl İstanbul'da terör örgütlerine yönelik soruşturmalarda 2.922 şüpheli yakalandı.
- Bu şüphelilerden 1.526 kişi tutuklandı, 841 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- Soruşturmalar kararlılıkla devam edecek.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı paylaştı...
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, İstanbul'da faaliyet gösteren muhtelif terör örgütlerinin mensupları ve eylemlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturmalar hakkında bilgilendirme yapıldı.
1 OCAK'TAN BU YANA 2 BİN 922 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Açıklamaya göre, yürütülen soruşturmalar kapsamında 1 Ocak'tan bu yana 2 bin 922 şüphelinin yakalandığı belirtildi.
"YAKALANAN ŞÜPHELİLERDEN BİN 526'SI TUTUKLANMIŞTIR"
Açıklamada, "Yakalanan şüphelilerden 1526'sı tutuklanmış, 841'i adli kontrol şartıyla 55'i ise kolluk biriminden serbest bırakılmıştır. Serbest bırakılanlardan etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebiyle örgütsel faaliyet ve mensupları hakkında faydalı bilgi verenlerin oranı yüzde 38'dir." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, soruşturmaların kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.