İstanbul'da terör örgütlerine yönelik soruşturmalar: Bu yıl bin 526 şüpheli tutuklandı Bu yıl terör örgütlerine yönelik soruşturmalarda 2 bin 922 şüphelinin yakalandığını belirten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Yakalanan şüphelilerden 1526'sı tutuklanmış, 841'i adli kontrol şartıyla 55'i ise kolluk biriminden serbest bırakılmıştır" dedi.