İstanbul'da trafik çilesi sürüyor: Bugün oran yüzde 87

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kentte mesainin bitmesiyle ana arter, cadde ve ara yollarda trafik yoğunluğu oluştu.

Avrupa Yakası’nda D-100 kara yolunun Sefaköy, Yenibosna, Bakırköy, Cevizlibağ, Çağlayan, Haliç Köprüsü, Okmeydanı ve Mecidiyeköy kesimlerinde araçlar güçlükle ilerledi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde de uzun araç kuyrukları oluştu.

TEM Otoyolu’nda Hasdal, Seyrantepe ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantıları ile Büyükdere Caddesi ve Levent TEM bağlantı yolu çift yönlü yoğun trafikle karşı karşıya kaldı.

Karaköy–Beşiktaş Sahil Yolu ve Barbaros Bulvarı’nda ise trafik ağır seyretti. Haramidere–Beylikdüzü arasında Edirne yönünde de yoğunluk gözlendi.

ANADOLU'DA KÖPRÜ VE SAHİLYOLLARI KİLİTLENDİ

Anadolu Yakası’nda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde her iki yönde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde ise Anadolu’dan Avrupa yönüne geçişlerde trafik durma noktasına geldi.

D-100 kara yolunda Ataşehir–Maltepe arasında ve Kadıköy güzergahında aralıklarla yoğunluk yaşandı. Sahil yolunda Kadıköy ile Maltepe arasında trafik ağır ilerledi.

TEM Otoyolu’nda Sancaktepe–Sultanbeyli arasında da yoğunluk dikkat çekti.

TOPLU TAŞIMADA DA DURUM FARKLI DEĞİL

Yoğun trafik nedeniyle metrobüs, otobüs durakları ve aktarma merkezlerinde de yolcu yoğunluğu oluştu.

Akşam saatlerinde toplu taşıma araçlarında kapasite doluluk oranlarının arttığı gözlendi.