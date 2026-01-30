Mika Raun Can uyuşturucudan gözaltına alındı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Mika Raun Can gözaltında.

Can’ın, Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 216. maddesi kapsamında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlamasıyla ve TCK 191 kapsamında uyuşturucu suçlarına ilişkin maddelerden işlem görmek üzere gözaltına alındığı öğrenildi.

ADLİ SÜREÇ SÜRÜYOR

EnSonHaber muhabiri Rojda Altintaş’ın haberine göre, Mika Raun Can hakkında yürütülen soruşturma kapsamında emniyet güçleri tarafından gözaltı işlemi gerçekleştirildi.

Edinilen bilgilere göre, Can’ın sosyal medya paylaşımlarına ilişkin başlatılan inceleme doğrultusunda adli süreç başlatıldı.