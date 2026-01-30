Abdulkadir Uraloğlu: Bölünmüş yol ağımızı bugün 30 bin kilometreye çıkardık

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

“30 Bin Kilometre Bölünmüş Yol Töreni”, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapımı tamamlanan bölünmüş yolların 30 bininci kilometresini hizmete almak üzere bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yolların yapımında fedakarca çalışan, serdiği asfaltı alın teriyle harmanlayan tüm emekçilere teşekkür ederek, “Yol yapım projelerinde görev alan tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyor, Sayın Bakanlarımızı ve Genel Müdürlerimizi, Ulaştırma Bakanlığımızın ve Karayolları Genel Müdürlüğümüzün her bir mensubunu, geçmiş dönemde teşviki mesai yaptığımız Ulaştırma Bakanlarımızı tam 30 bin 49 km uzunluğa erişen bu bölünmüş yollar için tebrik ediyorum.

Bölünmüş yol projesini birlikte başlattığımız partimizin kurucularından eski Bayındırlık ve İskan Bakanımız Bitlis Milletvekilimiz merhum Zeki Ergezen’i de bu vesileyle bir kez daha rahmetle yad ediyorum.” dedi.

"HALKA HİZMET, HAKKA HİZMETTİR"

AK Parti olarak 23 yıldır ‘halka hizmet, hakka hizmettir’ şuuruyla çalışan ve bu anlayışla hareket eden bir kadro olduklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“86 milyonun tamamını eserin ve hizmetin en iyisiyle buluşturmak için geceyi gündüze katıyor, adeta dişimizi tırnağımıza takıyoruz. En doğusundan en batısına, en kuzeyinden en güneyine her karışı şehit kanlarıyla sulanan bu vatana, aşkla hizmet etmenin çabasındayız.

Türkiye'nin direksiyonuna geçtiğimiz 2002’den bu yana ülkemizde her kulvarda ipi göğüsledik. Eğitimden sağlığa, teknolojiden savunma sanayiine, her alanda başarıdan başarıya koştuk.”

"KARA, HAVA, DENİZ YOLLARI ULAŞIMINDA BİR YANDAN PROJE VE YATIRIMLARIMIZLA ALTYAPIYI GÜÇLENDİRİRKEN DİĞER YANDAN YOLCU SAYISINI EN YÜKSEK SEVİYELERE GETİRDİK"

AK Parti iktidarlarının başarı hikayesi yazdığı, Türkiye'ye çağ atlattığı, Türkiye'nin makus tarihini değiştirdiği alanların en başında ulaştırma olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kara, hava, deniz yolları ulaşımında bir yandan proje ve yatırımlarımızla altyapıyı güçlendirirken diğer yandan yolcu sayısını en yüksek seviyelere getirdik. 10 gün önce Ankara'da, Esenboğa Havalimanı’mızın 3. pisti ile yeni kule ve tamamlayıcı tesislerin açılışını gerçekleştirdik.

İstanbul Havalimanımız dünyanın en gözde havalimanlarından biri olarak kendi alanında küresel bir markaya dönüştü. Deniz ulaşımında daha önce hayal dahi edilemeyen projeleri hayata geçirdik. Karayolu ulaşımında ise adeta destan yazdık.” diye konuştu.

"23 YILDA BÖLÜNMÜŞ YOLLARLA BİRBİRİNE BAĞLANAN İL SAYISI 77'YE ÇIKTI"

2002 yılında bölünmüş yol uzunluğunun sadece 6 bin 101 kilometre olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Yalnızca 6 vilayetimiz bölünmüş yollarla birbirine bağlıydı. Tek gidişli gelişli yollarda milletimizin ömründen ömür gidiyordu. Türkiye'ye yakışmayan, milletimize yakışmayan bu tabloyu değiştirdik. Hiç vakit kaybetmeden çalışmaları başlattık ve 23 yılda bölünmüş yollarla birbirine bağlanan il sayımızı 77’ye; bölünmüş yol uzunluğunu ise tam 30 bin 49 kilometreye çıkardık. İşte bugün de bölünmüş yollarımızın 30 bininci kilometresinin kurdelesini sizlerle birlikte kesmenin heyecanı içindeyiz.”

"SADECE MİLLETİMİZİ DİNLEDİK"

Bölünmüş yol projesini ilk açıkladıklarında, ‘takoz’ olarak tanımladıkları zihniyetle yüz yüze geldiklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yapılan her hizmeti karalamayı, her işe bir kulp takmayı maharet zanneden hizmet ve eser düşmanı muhalefet, hemen karşımıza dikildi, bize demediğini bırakmadı. Çıktılar koro halinde: ‘Bu yollar çabucak bozulur, milletin kaynağını israf ediyorsunuz’ dediler.

‘Kendilerine yakın müteahhitleri zengin ediyorlar’ dediler; ‘Petrol lobisine hizmet ediyorlar’ dediler; ‘Bölünmüş yola ne lüzum var, mevcut yolları koruyun yeter’ dediler.

O günleri hatırlayanlar bilir sırf iş yaptığımız için atmadıkları iftira, vermedikleri soru önergesi kalmadı.

Muhalefetin bölünmüş yol projesi için daha neler söylediğini, hangi akla ziyan cümleleri kurduklarını, hangi saçma sapan argümanlarla bu projeyi kötülediklerini sizler de göreceksiniz.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğer bu söylemlere kulak assalardı herkesin göğsünü kabartan bu manzarayı yaşayamayacaklarını dile getirerek “Biz tek yapabildiği takoz koymak, karalamak, çamur atmak olan bu vizyonsuzlar korosuna aldırmadık. Sadece milletimizi dinledik, sadece milletimize hizmet etmeye odaklandık ve bölünmüş yol projemizi başlattık. Israrla devam ettirdiğimiz bu projede hamdolsun 30 bin kilometreyi aştık.” diye konuştu.

"86 MİLYON SIRT SIRTA VEREREK, KELİMENİN TAM MANASIYLA BİR YOL DESTANI YAZDIK"

“Yol medeniyettir” diyerek yeni yollar yaptıklarını ve emniyetli, rahat ve hızlı ulaşımının önünü açtıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şu şekilde devam etti:

“’Yol ver dağlar/Yol ver bana/Yollar seni gide gide usandım’ diye türküler yakan milletimizin yol mahremiyeti, çektiği o kötü günleri tarihin tozlu laflarına kaldırdık.

Rüşvetin, talanın, yağmanın yolunu yapmaya çalışanlara rağmen irtikapla, ihaleyle milletin kaynaklarını peşkeş çekerek yolunu bulmaya çalışıp yolda kalanlara rağmen, ‘ne kadar yol yaparsanız trafik o kadar sıkışır’ diyen çapsızlara rağmen, milletin parasıyla tropik adalarda sefa süren jet sosyeteye rağmen, ülkemizin dört bir yanını bölünmüş yollarla biz donattık.

Geçilmez denilen tepeleri geçerek, aşılmaz denilen dağları-vadileri aşarak milletimizin yolunu açtık. 86 milyonla sırt sırta vererek, kelimenin tam manasıyla, bir yol destanı yazdık.”

Bütün bu yolları yaparak sadece Türkiye’yi kalkındırmakla kalmadıklarını; aynı zamanda ulaşımda vakit ve yakıt israfını da önlediklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Araç yıpranmalarını en aza indirdik, çevre kirliliğini azalttık, turizmden tarıma kadar hayatın her alanında ilave katma değer üretilmesini sağladık. Şehirler arası seyahat artık insanlarımız için eziyet olmaktan çıktı, adeta keyfe dönüştü.

‘Bölünmüş yollar bizi bölecek’ diyen tetikçilere en güzel cevabı insanımızı buluşturarak, hasret çeken gönülleri kucaklaştırarak biz verdik. Tüm bunlarla birlikte ülkemizin doğu batı ve kuzey güney yönlü ulaşım hatlarındaki merkezi rolünü daha da güçlendirdik.” diye konuştu.

Otobanlarla, yüksek hızlı trenlerle, havalimanlarıyla; Marmaray, Avrasya Tüneli ve Yavuz Selim Köprüsü'yle Körfez Geçişi, 1915 Çanakkale Köprüsü ve daha nice devasa yatırımla Türkiye'yi bölgesinin en avantajlı ülkelerinden biri haline getirdiklerini kaydeden Erdoğan, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Bizim için asıl önemlisi, vatandaşlarımızın canlarına mal olan nice ocağın sönmesine sebep olan trafik kazalarının azaltılmasıdır. Yol kusurundan kaynaklanan kaza oranını neredeyse sıfıra indirdik. İşte bunun değeri, maliyeti, kazancı parayla ölçülemez.

Önüne geçilen her kaza, kurtarılan her hayat bizim için dünyalara bedel. Hizmet sevdalısı bir kadro olarak tabii ki bunları yeterli görmüyoruz. Daha önümüzde gidecek çok yolumuz var.

Daha ülkemize kazandıracak çok eserimiz var. Daha gerçekleştirmeyi istediğimiz nice hayallerimiz ve hedeflerimiz var. 23 sene önce 6.101 km ile başladığımızda bizi hayal kurmakla itham edenler olmuş. Sadece 8 yılda biz bu rakamı 15 bin kilometreye çıkardık. Bugün 30 bin kilometreyi aşmanın gururunu yaşıyoruz.”

"TÜRKİYE ULAŞIMDA ÇAĞ ATLADI"

Törende konuşan Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyoner liderliği, öngörüsü ve kararlılığı sayesinde Türkiye’nin son 24 yılda ulaşımda çağ atladığını dile getirdi. Bakan Uraloğlu, “Maalesef ülkemizin ulaştırma alanında hayata geçirdiği mega projelerin her biri önce ‘yapılamaz’ ve ‘gereksiz’ diye küçümsendi, karalanmaya çalışıldı. Ama bugün hepsi dimdik ayakta ve Türkiye'ye muazzam değer katıyorlar.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde ulaşımının bütün modlarında ve haberleşme alanında ancak büyük hayallerle gerçekleştirilebilecek işler yaptıklarını söyleyen Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Yıllarca yapılamayarak adeta yılan hikâyesine dönen Karadeniz Sahil Yolu'nu yine sizin iradenizle tamamlayarak 2007 yılında Bolaman-Perşembe arasında muhteşem bir açılışla hep birlikte hizmete sunduk.

10 hükümet ve 17 bakan değişmesine rağmen bitirilemeyen hatta atıl kalan kısımları için ‘Patates deposu mu yapalım, limon deposu mu yapalım’ diye ciddi ciddi öneriler getirilen Bolu Tüneli’ni yine sizin kararlılığınızla açtık.

‘Olmaz’ dedikleri her şeyi oldurdunuz. Onlar ‘Yapılamaz’ dedikçe siz ‘Yapacağız’ dediniz. Onlar küçümsedikçe, Türkiye büyüdü. Vizyonu olan kazandı, vizyonsuzlar tarih oldu, olmaya da devam edecek.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vizyonu ve liderliği ile hayata geçirdikleri mega projelerle de iftihar ettiklerini ifade eden Bakan Uraloğlu, “Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü ile Asya ve Avrupa arasındaki geçişleri birkaç dakikaya düşürdük.

Osmangazi Köprüsü, Kömürhan, Tohma, Beğendik-Botan köprüleri, Eğiste Hadimi ve Bitlis Çayı Viyadüğü, Nissibi gibi teknoloji ve mühendislik harikası köprülerle yolculukları çok daha güvenli ve keyifli bir hale getirdik.

Geçit vermeyen dağları Cankurtaran, Ilgaz 15 Temmuz İstiklal, Salarha, Assos, Troya, Sabuncubeli, Ovit ve Zigana gibi tünellerimizin konforuyla geçilebilir kıldık.” şeklinde konuştu.

Bakan Uraloğlu, üretim merkezleri ile limanlar arasında kesintisiz, hızlı ve konforlu bağlantı sağlayan Kuzey Marmara, İzmir- İstanbul, Ankara-Niğde ve Aydın-Denizli Otoyolları gibi mega karayolu projelerini tamamlayarak hizmete sunduklarını ifade etti. Bakan Uraloğlu, “Bu projelerimizin birçoğu pek çok uluslararası ödülün de sahibi oldu. Özetle Türkiye yüzyılı vizyonuna yakışan projeler ile çıtayı en tepeye çıkardık. Hedefimiz net olunca sayenizde menzilimize ulaşmak da kolay oldu.” açıklamasında bulundu.

"SADECE 6 İL BÖLÜNMÜŞ YOLLARLA BAĞLIYKEN, ŞİMDİ 77 İLİ BİRBİRİNE BAĞLADIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “yol medeniyettir” vizyonu ve talimatlarıyla, karayolu ulaşımında 2002'den itibaren bölünmüş yol seferberliğini başlattıklarını vurgulayan Bakan Uraloğlu, “Doğu-Batı, Kuzey-Güney demeden ülkemizi yüksek standartlı yollarla donattık. 2002'de 6 bin 101 kilometre olan bölünmüş yol ağımızı bugün 30 bin kilometreye çıkardık.

Sadece 6 il bölünmüş yollarla bağlıyken, şimdi 77 ili birbirine bağladık. Otoyol uzunluğumuzu 1.714 kilometreden 3 bin 796 kilometreye yükselttik.

Köprü ve viyadük uzunluğumuzu 311 kilometreden 819 kilometreye, tünel uzunluğumuzu 50 kilometreden 847 kilometreye çıkardık.

Sadece geçen sene 57 km tünel yaptık. Bu köprü ve tünelleri uç uca eklesek, İstanbul'dan Iğdır'a uzanan bir mesafeden bahsediyoruz.” ifadelerini kullandı.

"BÖLÜNMÜŞ YOLLAR, HER 2 DAKİKADAN BİRİNİ TASARRUF ETTİRİYOR"

Bugün bölünmüş yolların uzunluğunun Türkiye’nin yol ağının yüzde 44’ünü oluşturmasına rağmen, bütün yol ağında hareket eden trafiğin yüzde 83’üne hizmet sunduğunu dile getiren Bakan Uraloğlu, “Bölünmüş yol yatırımlarımızla trafik güvenliğini, seyahat hızını ve konforunu artırdığımız gibi trafik kazalarındaki ölüm oranlarında da büyük düşüş sağladık. 100 milyon taşıt-km başına hayatını kaybeden kişi sayısını yüzde 81 azalttık.” diye konuştu.

2002 yılında Türkiye’deki toplam araç sayısının yaklaşık 8.5 milyon ve bölünmüş yol uzunluğunun 6 bin 101 kilometreyken şehirler arasındaki ortalama hızın saatte 40 kilometre olduğunu hatırlatan Uraloğlu, “Yeni yol yatırımlarımız sayesinde bugün ülkemizdeki araç sayısı 33,5 milyonu geçmesine rağmen ortalama seyahat hızımız yaklaşık 90 kilometre saat olmuştur. Bu, bölünmüş yolların her 2 dakikadan birini tasarruf ettirdiği anlamına geliyor.” açıklamasında bulundu.

Bu proje ve başarıların birçoğunun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın teşrif ettiği açılış törenlerinde somutlaştığını söyleyen Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

“2002 yılından bugüne kadar karayolları kapsamında tam 171 açılış törenimize katılarak bu eserleri milletimizin hizmetine sundunuz. Özellikle 90 açılışla 2018 yılı sonrasındaki törenlerimize yoğun katılımınız, iradenizin ve kararlılığınızın en büyük göstergesidir. Sizin sahada olmanız, projelerin hızını daha da artırmış, engelleri aşmamızı kolaylaştırmış ve ülkemizin ulaşım sektöründeki başarılarını taçlandırmıştır.”

"BÖLÜNMÜŞ YOL AĞIMIZ VE OTOYOLLARIMIZ SAYESİNDE ZAMANDAN VE AKARYAKITTAN HER YIL 303 MİLYAR LİRA EKONOMİK FAYDA SAĞLADIK"

30 bin kilometrelik bölünmüş yol aının da sadece bir rakam değil; Türkiye’nin kalkınma destanı olduğunu dile getiren Bakan Uraloğlu, her bir kilometrenin, vatandaşların günlük hayatına doğrudan dokunan, işine, aşına, ailesine daha güvenli ve hızlı ulaşmasını sağlayan somut bir kazanım olduğunu belirtti.

Bakan Uraloğlu, “30 bin kilometre demek dünyanın çevresinin dörtte üçü demektir. Bölünmüş yol ağımız ve otoyollarımız sayesinde zamandan ve akaryakıttan her yıl toplam 303 milyar liralık tasarruf yapıyoruz.

Yıllık 6,3 milyon ton karbon emisyonunu atmosferimizden bertaraf ediyoruz. Gelecek nesillerimize de daha temiz bir Türkiye bırakıyoruz.” dedi.

"BAHANEYLE DEĞİL, AZİMLE, KARARLILIKLA BÖLÜNMÜŞ YOLDA 30 BİN KİLOMETREYE ULAŞTIK"

Ticareti de hızlandırdıklarını kaydeden Bakan Uraloğlu, “Çiftçilerimizin bin bir emekle ürettiği tarım ürünlerini taze ve hızlı bir şekilde pazarlara ulaştırdık. Fabrikalarda alın teri döken işçilerimizin ürettiği malları, sanayi ürünlerini daha kısa sürede müşterilerle buluşturduk.

Esnafımızın, tüccarımızın, girişimcimizin mallarını, ürünlerini pazara daha çabuk taşıdık; zincirleme istihdam oluşturarak büyümeye katkı sağladık.

Aileleri sevdikleriyle buluşturduk; bir hastayı doktora, bir öğrenciyi okula daha güvenli ve hızlı ulaştırdık. Gurbet ellerdeki vatandaşlarımızı memleketlerine kavuşturduk, hasretleri giderdik.” diye konuştu.

Her bir kilometre yol ile hayatlara dokunan, sevgi dolu kalpleri birleştiren gönül köprüleri inşa ettiklerini söyleyen Bakan Uraloğlu, “Şimdiye kadarki başarılarımızdan güç alıp, milletimizin duasını alarak yola devam ediyoruz. Hem mevcut projeleri başarıyla bitirecek hem de yeni projeleri hayata geçireceğiz. Bahaneyle değil azimle, kararlılıkla bölünmüş yolda 30 bin kilometreye ulaştık.” diye konuştu.

"BÖLÜNMÜŞ YOL AĞIMIZI ÖNCELİKLE 31 BİN 250 KİLOMETREYE SONRA DA 38 BİN 60 KİLOMETREYE ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir zamanlar bir sınıfta tahtaya “oku, düşün, uygula, neticelendir” diye yazdığını hatırlatan Bakan Uraloğlu, “Biz de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak planlamalarımızı tam bu anlayışla hayata geçiriyoruz.

İşte bugün 30 bin kilometreye ulaşan bölünmüş yol ağımız da bu vizyonun somut neticesidir.

Bölünmüş yol ağımızı öncelikle 31 bin 250 kilometreye sonra da 38 bin 60 kilometreye çıkarmayı hedefliyoruz.

Geleceğin ulaşım sistemlerinde entegrasyonu merkeze koyarak bizleri daha ileriye taşıyacak proaktif politikalarımızla bağlantısallığı artıran ve akıllı ulaşım sistemleriyle donatan yeni bir ulaşım çağı başlatacağız.” dedi.