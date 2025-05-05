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DHA

İstanbul'da yeni hafta trafik yoğunluğuyla başladı.

Haftanın ilk iş gününde İstanbul'un bazı bölgelerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İBB Trafik haritası verilerine göre saat 09.30 itibariyle İstanbul genelinde trafik yoğunluğu yüzde 60 olarak ölçülürken Anadolu Yakası'nda yüzde 65 olarak ölçüldü.

YOĞUNLUK ARALIKLARLA DEVAM EDİYOR

Araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekerken trafik yoğunluğu, Edirne ve Ankara istikametinde aralıklarla devam ediyor.