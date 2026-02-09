İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 72'ye kadar çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul'da sabah saatlerinde birçok noktada yağmur ve sis etkili oldu.

Öte yandan sis ve haftanın ilk iş günü olması nedeniyle de ana arterlerde trafik yoğunluğu oluştu.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 72'YE ÇIKTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait İBB Trafik uygulamasına göre saat 08.55 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 72'ye ulaştı.

Arnavutköy ve Başakşehir çevresinde etkili olan sis ve oluşan trafik yoğunluğu ise havadan görüntülendi.

AVRASYA TÜNELİ'NE KADAR YOĞUNLUK DEVAM EDİYOR

Kentin her iki yakasındaki bazı ana arterlerde, caddelerde ve ara sokaklarda sürücüler araçlarıyla ilerlemekte zorlanıyor.

Anadolu Yakası'nda, D-100 kara yolu üzerinde Kartal'da başlayan yoğunluk Avrasya Tüneli girişine kadar ulaşıyor.

FSM KÖPRÜSÜ İSTİKAMETİNDE DE YOĞUNLUK OLUŞTU

TEM Otoyolu'nda ise Sancaktepe'den başlayan trafik yoğunluğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar devam ediyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametindeki trafik de Ataşehir'den köprü girişine kadar uzanıyor.

ARAÇLAR AĞIR ŞEKİLDE SEYREDİYOR

Şile Otoyolu'nda Altunizade'den Ümraniye'ye kadar araçlar ağır seyrediyor.

Avrupa Yakası'nda ise TEM Otoyolu'nda Gaziosmanpaşa'da başlayan yoğunluk Mahmutbey gişelerine kadar devam ediyor.

TOPLU TAŞIMADA DA KALABALIK ARTTI

D-100 kara yolunda, Avcılar, Yenibosna, Bahçelievler, Haliç ile Mecidiyeköy ve çevresinde araçlar güçlükle ilerliyor.

Öte yandan sabah saatlerinde işlerine ve okullara giden yolcular tramvay, metro, otobüs ve metrobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu.

TRAFİK, AVRUPA'DA YÜZDE 65, ANADOLU'DA YÜZDE 78 ÖLÇÜLDÜ

Zincirlikuyu, Cevizlibağ, Uzunçayır ve Altunizade gibi aktarma merkezlerinde vatandaşlar, duraklarda bir süre beklemek zorunda kaldı.

Trafik yoğunluğu Avrupa Yakası'nda yüzde 65, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 78 olarak ölçüldü.